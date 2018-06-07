中興解禁 美開14億美元天價罰單和解

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國商務部今天宣布與中國的中興通訊達成和解，中興將支付高達14億美元（約新台幣420億元）的天價罰單，以「取代」商務部4月對中興祭出長達7年的禁售令。



這也是美國商務部開出史上金額最高的罰單。



在國會兩黨一片罵聲下，商務部長羅斯稍早接受美國媒體訪問時公布上述消息，商務部隨後公布新聞稿說明。



根據新聞稿，這14億美元中，其中有4億美元要作為擔保金，並且中興通訊繳交這14億美元罰款後，才能解禁。



去年3月中興已遭美國裁罰繳交8億9200萬美元的罰款，總計中興因違反美國法律法規，遭美國處罰的金額高達近23億美元。



羅斯在聲明中指出，美國會持續密切監控中興的行為，如果中興還有任何違規行為，美國會再次對中興祭出禁售令，並沒收4億美元的擔保金。



商務部強調，美國與中興這次達成的和解，是「取代」之前的禁售令制裁，這也美國官方對一間公司採取「史上最嚴格」裁罰。



除天價罰單，中興還必須撤換整個董事會及高層管理人員，並選定符合美國要求的新團隊，且在未來10年內，要能答覆商務部的詢問。商務部指出，這是對中興採取「即時監控」，能確保有效執法，且10年內中興有任何再犯，美國就會再次祭出禁售令懲處。



中興去年因違反美國法規，出口含有美國技術與零件的產品給北韓及伊朗，遭商務部裁罰，第一筆罰單繳交了8億9200萬美元，但中興不但持續違反美國禁令，還在調查期間說謊，誤導美方，今年4月遭美國祭出長達7年的禁售令。



而就在中國國家主席習近平致電給美國總統川普後，川普隨即要求商務部了解其他合於美國法規的替代方案，儘管國會試圖阻止，但川普為中興說情後，商務部和中方隨即展開協商，不到2個月內，中興與美國商務部又一次達成和解。（編輯：高照芬）1070607