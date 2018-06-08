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美股創高後回檔 台股格局震盪偏多

發稿時間：2018/06/08 07:46

最新更新：2018/06/08 07:46

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（中央社記者吳家豪台北8日電）美國科技大廠股票賣壓出籠，那斯達克指數連3天創高後回檔；法人表示，台股量能明顯回溫，盤面類股輪動持續，短線將延續震盪偏多格局，可短打操作強勢題材股。

美國股市今天漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數在連續3天創收盤新高後下挫，終場下跌54.17點，或0.70%，收在7635.07點；道瓊工業指數則因石油相關類股與麥當勞股價走高而上揚，上漲95.02點，或0.38%，收在25241.41點；標準普爾500指數小跌1.98點，或0.07%，收在2770.37點。

台股指數昨天開高震盪，盤中被動元件大廠股國巨漲停1235元，再登新天價，指數尾盤拉高漲近50點，終場收在11251.75點，接近前波高點，成交值新台幣1876.85億元。自營商買超3.6億元，投信買超6.83億元，外資及陸資今天買超49.83億元；三大法人合計買超60.26億元。

國巨自結5月合併營收新台幣63.52億元，月增31.3%，年增151%，續創歷史單月新高，受惠於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能穩定拉升。法人預估，國巨今年業績可續創歷史新高，獲利有機會逐季成長。

金控股5月獲利陸續公布，國泰金控自結單月稅後純益新台幣51億元，累計1至5月稅後純益325.5億元，率先同業跨過300億元門檻，每股稅後純益（EPS）2.57元。

在韓元走弱以及外資持續匯入兩股勢力交互作用下，新台幣兌美元匯率昨天呈現高檔震盪，終場收29.740元，貶值0.2分，終結連5升。

法人表示，外資籌碼面轉向多方，業績題材擔綱盤面主流，且量能明顯回溫，盤面類股輪動持續，短線台股將延續震盪偏多格局；操作上可短打強勢題材、具籌碼優勢股，避開技術線型轉弱、籌碼鬆動股。（編輯：楊凱翔）1070608

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