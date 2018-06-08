台積電建廠照進度 豐興5月營收大增

（中央社記者韋樞台北8日電）中部鋼筋大廠豐興鋼鐵5月合併營收與自結稅前盈餘均比去年同期大增。豐興透露，台積電照進度在中科及南科建廠，豐興5月大量供應鋼筋，6月夏季電價出貨已有因應方案。



豐興5月合併營收新台幣30.02億元，大幅年增45.78%，累計前5月營收123億6681萬元，年增19.62%；5月合併自結營業利益3億1355萬元，年增76.55%，累計前5月自結營業利益12億9700萬元，年增1%；5月合併自結稅前盈餘3億2140萬元，年增78.33%，累計前5月自結稅前盈餘13億5099萬元，年增3.14%。



豐興鋼鐵表示，台積電在中部和南部科學園區分別建廠，豐興為鋼筋主力供應商之一，按照工程進度出貨相當順利，再加上豐興耗費近27億元在今年初興建完成全新的鋼筋廠，學習曲線進步得非常快，光是5月的產能，就快要達到全產能每月6.5萬公噸到7萬公噸之多。



豐興鋼鐵指出，這座新鋼筋廠採用小鋼胚煉製後直送軋延，不像傳統的小鋼胚要先冷卻後再加溫軋延，省卻大量的時間與能耗，製程比以前更環保。



但從6月到9月為每年例行的夏季電價，豐興的煉鋼廠依照與台電公司的合約，不得在白天尖峰時間大量用電，因此煉鋼只能在離峰時段，小鋼胚的產量不足以應付鋼筋廠軋延所用。



豐興鋼鐵透露，豐興已在今年3月到5月額外備妥一些小鋼胚，以備夏季煉鋼量不足時遞補使用，因此並不會影響台積電建廠供料進度；不過在夏季電價期間仍會安排加熱爐等相關設備的歲修，以備從10月起恢復24小時全能生產。



豐興鋼鐵統計，去年全年銷售小鋼胚、型鋼、棒線鋼、鋼筋等共145.4萬公噸，今年在條線工廠改造完成及新鋼筋工廠投產後，今年全年鋼品銷量將比去年小幅成長。（編輯：楊凱翔）1070608