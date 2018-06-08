/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 詹詠然傅達仁NBA陳偉殷
>rss

台積電建廠照進度 豐興5月營收大增

發稿時間：2018/06/08 08:24

最新更新：2018/06/08 08:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北8日電）中部鋼筋大廠豐興鋼鐵5月合併營收與自結稅前盈餘均比去年同期大增。豐興透露，台積電照進度在中科及南科建廠，豐興5月大量供應鋼筋，6月夏季電價出貨已有因應方案。

豐興5月合併營收新台幣30.02億元，大幅年增45.78%，累計前5月營收123億6681萬元，年增19.62%；5月合併自結營業利益3億1355萬元，年增76.55%，累計前5月自結營業利益12億9700萬元，年增1%；5月合併自結稅前盈餘3億2140萬元，年增78.33%，累計前5月自結稅前盈餘13億5099萬元，年增3.14%。

豐興鋼鐵表示，台積電在中部和南部科學園區分別建廠，豐興為鋼筋主力供應商之一，按照工程進度出貨相當順利，再加上豐興耗費近27億元在今年初興建完成全新的鋼筋廠，學習曲線進步得非常快，光是5月的產能，就快要達到全產能每月6.5萬公噸到7萬公噸之多。

豐興鋼鐵指出，這座新鋼筋廠採用小鋼胚煉製後直送軋延，不像傳統的小鋼胚要先冷卻後再加溫軋延，省卻大量的時間與能耗，製程比以前更環保。

但從6月到9月為每年例行的夏季電價，豐興的煉鋼廠依照與台電公司的合約，不得在白天尖峰時間大量用電，因此煉鋼只能在離峰時段，小鋼胚的產量不足以應付鋼筋廠軋延所用。

豐興鋼鐵透露，豐興已在今年3月到5月額外備妥一些小鋼胚，以備夏季煉鋼量不足時遞補使用，因此並不會影響台積電建廠供料進度；不過在夏季電價期間仍會安排加熱爐等相關設備的歲修，以備從10月起恢復24小時全能生產。

豐興鋼鐵統計，去年全年銷售小鋼胚、型鋼、棒線鋼、鋼筋等共145.4萬公噸，今年在條線工廠改造完成及新鋼筋工廠投產後，今年全年鋼品銷量將比去年小幅成長。（編輯：楊凱翔）1070608

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP