/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 詹詠然傅達仁NBA陳偉殷
>rss

和大5月營收衝新高 法人估Q2業績創單季高

發稿時間：2018/06/08 09:26

最新更新：2018/06/08 09:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結5月合併營收新台幣6.35億元，再創歷史單月新高。法人預估第2季業績可創單季新高。

和大自結5月合併營收6.35億元，較4月6.04億元成長5.1%，比去年同期5.74億元增加10.5%。和大5月合併營收再創歷史單月新高。

和大5月營收創歷史單月新高，公司指出主要受惠大部份客戶需求增加，加上嘉義大埔美廠第一期7條的AI智能化工業4.0生產線優化，良率提升，增加公司營收，另外國際農機大廠需求倍增，客戶往年在公司營收排行10名之外，但今年可望擠進前5大，公司對此客戶訂單仍處於供不應求，積極調整產能。

累計今年前5月和大自結合併營收30.07億元，較去年同期28.4億元成長5.89%，和大前5月營收也創歷史同期新高。

展望第2季，法人預估和大第2季業績可再創歷史單季新高。

展望產能布局，和大指出，嘉義大埔美廠第二期廠房已蓋廠完成，並取得使用執照，原有客戶新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，公司現正進行第一期第8條生產線、及第二期6條AI智能化生產線，編號第9條到第14條生產線規劃，準備訂購機械設備，預定在今年12月底、明年3月底兩梯次入廠安裝、定位、試車完成。

展望市場趨勢，近日中國大陸、美國、歐洲汽車大廠，受到政策影響，大舉投入電動車轉型研發，預計今年到2020年間陸續導入量產。

公司表示，中國、美國、歐洲客戶持續來訪和大，合作進度積極，和大將成為中國、美國、歐洲汽車大廠進軍電動車的首選夥伴，未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件供應，可望有更多斬獲。（編輯：黃國倫）1070608

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP