台新金股東會爆滿 逾百名股東站著開會

台新金控8日召開股東常會，將改選董事，由於受到寶佳集團全力挑戰，雙方都大舉動員，等待進場股東大排長龍。中央社記者田裕斌攝 107年6月8日

（中央社記者田裕斌台北8日電）台新金控今天召開股東常會，將改選董事，由於受到寶佳集團全力挑戰，雙方都大舉動員，自8時30分起開放進場的股東會大爆滿，超過百名股東站著開會。



台新金股東會股東出席率高達93.27%，為了加速議事效率，股東會稍早宣布將先把報告事項一次宣讀完畢後，再開放股東發言，不過截至選舉董事案前，並沒有太多股東發言。



台新金股東會通過去年財報及股利分配案，去年稅後純益新台幣130.6億元、年增14.6%，每股稅後純益（EPS）1.15元，每股股利約0.98元，包括現金股息約0.54元、股票股利約0.44元。



台新金表示，今年將以「嚴謹風控、積極布局」的原則在各項業務全力以赴，經營策略及計畫包括持續強化信用、市場及作業風險管理，落實法令遵循與作業規章，落實資訊科技基礎建設。



同時，致力開發金融科技（Fintech）應用場景，提升客戶滿意度，創新產品與服務、積極整合行銷，增加客群範圍與黏著度，積極發展海外據點網絡、培養具開拓與經營海外業務的人才，並完整金控跨業經營版圖，擴大各子公司經營規模、提高獲利能力。（編輯：李信寬）1070608