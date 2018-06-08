/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

台新金股東會爆滿 逾百名股東站著開會

發稿時間：2018/06/08 10:28

最新更新：2018/06/08 10:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台新金控8日召開股東常會，將改選董事，由於受到寶佳集團全力挑戰，雙方都大舉動員，等待進場股東大排長龍。中央社記者田裕斌攝　107年6月8日台新金控8日召開股東常會，將改選董事，由於受到寶佳集團全力挑戰，雙方都大舉動員，等待進場股東大排長龍。中央社記者田裕斌攝　107年6月8日

（中央社記者田裕斌台北8日電）台新金控今天召開股東常會，將改選董事，由於受到寶佳集團全力挑戰，雙方都大舉動員，自8時30分起開放進場的股東會大爆滿，超過百名股東站著開會。

台新金股東會股東出席率高達93.27%，為了加速議事效率，股東會稍早宣布將先把報告事項一次宣讀完畢後，再開放股東發言，不過截至選舉董事案前，並沒有太多股東發言。

台新金股東會通過去年財報及股利分配案，去年稅後純益新台幣130.6億元、年增14.6%，每股稅後純益（EPS）1.15元，每股股利約0.98元，包括現金股息約0.54元、股票股利約0.44元。

台新金表示，今年將以「嚴謹風控、積極布局」的原則在各項業務全力以赴，經營策略及計畫包括持續強化信用、市場及作業風險管理，落實法令遵循與作業規章，落實資訊科技基礎建設。

同時，致力開發金融科技（Fintech）應用場景，提升客戶滿意度，創新產品與服務、積極整合行銷，增加客群範圍與黏著度，積極發展海外據點網絡、培養具開拓與經營海外業務的人才，並完整金控跨業經營版圖，擴大各子公司經營規模、提高獲利能力。（編輯：李信寬）1070608

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP