國泰金蔡宏圖：期待今年成績優於去年

（中央社記者田裕斌台北8日電）國泰金控今天召開股東常會，董事長蔡宏圖表示，今年全球經濟可望延續去年的復甦力道，在審慎樂觀的發展下，期待國泰金繳出比去年更好的成績單。



蔡宏圖表示，國泰金去年繳出不錯的成績單，展望2018年延續去年復甦程度，今年美國與歐元區會較去年有一些成長。美國從年初開始經濟活動熱絡，已開始邁入升息；歐元區有機會計畫年底前結束量化寬鬆政策，顯示歐元區經濟成長穩定。從這幾大經濟體今年第1季實際數字表現及其他月份展望來，都顯示出審慎樂觀的氣氛。



國泰金總經理李長庚指出，去年金控稅後純益新台幣567億元，每股稅後純益(EPS)4.47元，表現亮眼。國泰人壽在初年度保費(FYP)、總保費收入都是業界最高；資金運用方面，避險後投資收益4.5%，銀行存放款也溫和成長，透過良好風控機制，資產品質良好，海外與手續費收入都有不錯的成績。



至於國泰產險在國內簽單保單表現第二強，市占率11.8%，海外布局包括中國大陸、越南加強商品的提供，在中國大陸與螞蟻金服合作後，物聯網保單已有9%的市占率。



李長庚指出，今年在中國大陸市場較具體的進度是上海分行改制為子行的進度，今年下半年預計可開業，轉制子行後將有更多機會擴展網點，擴張服務；合資的陸家嘴人壽商品通路整頓後，今年首季總保費收入超過人民幣7.1億元，年增52%。



此外，國泰金將積極強化資產管理，繼100%收購康利資產管理後，打算收購1家丹麥資產管理公司，透過美歐布局及大中華優勢，希望未來除了銀行、壽險外，資產管理可以成為第3大獲利引擎。（編輯：張良知）1070608