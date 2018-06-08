台新金董事改選 寶佳集團全軍覆沒一席也沒選上

台新金控8日召開股東常會，現場股東人潮洶湧，選舉結果寶佳全軍覆沒，公司派仍完全掌握董事會，保住經營權。中央社記者田裕斌攝 107年6月8日

（中央社記者田裕斌台北8日電）台新金控今天舉行股東常會，改選4席一般董事、3席獨立董事，選舉結果寶佳全軍覆沒，公司派則大獲全勝，完全掌握董事會保住經營權。



根據台新金年報，寶佳資產共持有76.17萬張台新金股票，持股比例7.11%，是台新金最大單一股東，而寶佳資產董事長林陳海之子林家宏擔任董座的源通投資公司，持股超過21萬張、約1.97%，合計這兩家公司共持有台新金9.08%的股權，若再加上林陳海與林家宏個人持股，整個寶佳集團對台新金的控股約達10%。



寶佳集團林氏父子可控制股權雖達10%，但今天董監改選戰果卻掛零，連一席董事也沒拿下，跌破外界眼鏡。



至於以台新金董事長吳東亮為主的公司派，帳面上持股7.64%，不如寶佳，但內部宣稱可控制持股達25%，加上爭取到持股逾27%的外資支持，讓公司派大獲全勝，在股東會現場督軍的寶佳資產法務主管周伯鍾表示：「我們坦然接受這個結果。」



台新金董事當選名單包括一般董事：嘉浩股份有限公司代表人吳東亮、翔肇公司代表人郭瑞嵩、台灣石化代表人吳澄清、明淵公司代表人王自展，獨立董事當選人包括林義夫、張敏玉、管國霖。（編輯：陸倩瑤）1070608