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關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
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台股回挫百點 主流股暫休息

發稿時間：2018/06/08 12:53

最新更新：2018/06/08 12:53

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（中央社記者張良知台北8日電）美國科技股賣壓出籠，那斯達克指數連3天創高後回檔，台股在挑戰11270點失利後賣壓加重，加上短線強勢股出現修正，指數於12時41分壓回102點，回測5日均線支撐。

今天盤面除光學類股相對強勢外，蘋果概念股、矽晶圓及光碟片等短線強勢股全面出現修正走勢，指數回測11164點的5日均線支撐。至12時41分左右，台股加權指數來到11149.33點，下跌102.42點。

鴻海旗下工業富聯（FII）今天在中國大陸上海A股掛牌上市題材，帶動鴻海開盤一度小漲，盤中翻黑跌破90元關卡，跌幅逾2%。蘋概股另一指標台積電盤中跌幅超過1.5%，盤中最低至226元。

二線被動元件族群今天依舊強勢表現，股后國巨5月繳出亮眼成績，但股價因遭逢獲利賣壓而呈現震盪，禾伸堂、華新科也同步修正整理。

分析師預期今年3款新iPhone都將具備全螢幕和臉部辨識Face ID功能，加上特斯拉題材發酵，光學鏡頭股今天成為盤面強勢族群，亞光、佳凌盤中強勢漲停，今國光、聯一光漲幅逾5%。

分析師表示，台股今天震盪回測5日均線，仍屬於強勢整理格局，多頭態勢尚未改變，不過短線獲利及解套賣壓仍重。（編輯：楊凱翔）1070608

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