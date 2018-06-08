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櫃買債券ETF 蘇郁卿：年底挑戰亞洲第一大

發稿時間：2018/06/08 12:55

最新更新：2018/06/08 12:55

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）櫃買市場去年開始推動債券ETF，目前已有17檔，發行規模跳升至新台幣1204億元，櫃買中心總經理蘇郁卿表示，今年底希望超越2000億，挑戰超越韓國成為亞洲第一大市場。

櫃買市場今天舉行6月份例行記者會，蘇郁卿為櫃買債券ETF（指數股票型基金）市場訂定最新目標，「今年年底挑戰超越韓國，成為亞洲第一大市場」。

她指出，韓國目前約有42檔債券ETF，發行規模合拆約近新台幣2000億元，為亞洲第一大債券ETF市場；櫃買中心去年才推動債券ETF市場，截至6月6日止，已有17檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心交易，分別有7檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬，2檔追蹤中國政策金融債指數報酬的債券ETF。

蘇郁卿表示，櫃買ETF去年才推動，統計至目前已由年初的352億元跳躍至1204億元，今年底希望超越2000億元，成長速度飛快，目標是打敗韓國成為亞洲市場第一大。

台灣債券ETF市場快速成長，蘇郁卿分析，去年證交稅停徵後有一個比較好的基礎，成本相對低，在資產配置及投資需求推動下讓市場成長快速。

蘇郁卿指出，目前除了已掛牌17檔債券ETF外，櫃買中心已另外通過8檔投信公司送審的債券指數。目前主要分為美國公債、中國債券、綜合債券三大類別，分別有530億元、261億元及413億元。未來會越來越不同，有各種產業類別的公司債推出，隨著市場需求會設計出不同商品出來。

次級市場方面，櫃買中心持續舉辦ETF獎勵競賽活動，今年以來總成交額達846億元，日均值為8.29億元，較去年日均值成長200%。

根據證券商進行初步詢問調查，市場有很多投資需求，成長很快，目前散戶投資人拿到的成本與大戶也相當，散戶已有2萬個投資人開戶，市場有需求也見到強勁成長。就成交量而言，現階段實際交易比重以法人機構為主。（編輯：許雅靜）1070608

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