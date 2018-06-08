/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

李紀珠對新光金貢獻 吳東進表態力挺

發稿時間：2018/06/08 13:00

最新更新：2018/06/08 15:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北8日電）新光金控今天召開股東常會，副董事長李紀珠對金控的貢獻度及加薪案受到小股東矚目。新光金董事長吳東進則表態力挺，認為李紀珠的貢獻「沒人能否定」。

新光金去年營運績效大幅提升，合併總資產新台幣3.38兆元，稅後純益105.31億元，每股稅後純益(EPS)1.05元，每股配發股利0.5元，包括現金股息0.35元、股票股利0.15元，股東會中也通過與元富證券的合併案。

資深股民阿土伯在現場肯定吳東進很認真，所以有好的成果，還讚譽李紀珠「是全台找不到的寶」。他指出，李紀珠來後，新光金的股票從每股7元變13元，漲了快1倍，「不要把她綁起來，四肢無法伸展」。

吳東進表示，自從李紀珠來新光金後，各項數據都向上成長，雖然不是她一個人的功勞，但李紀珠提供的貢獻他比誰都清楚；薪水是否太高，雖然董事有這種意見，只是程序都經過薪酬委員會、董事會，不是董事長高興就可以加薪。

新光金控去年年報中，副董事長李紀珠薪資曝光，含財務報表中所有公司，李紀珠去年年薪達新台幣3000萬元至5000萬元，與董事長吳東進屬同一等級。

根據新光金年報，李紀珠加計董事酬金後，去年領3000萬元至5000萬元，不過若僅計算擔任總經理的薪資，則落在1500萬元至3000萬元的級距當中。

有小股東認為，李紀珠原本是3個職務，現在剩2個職務為何還要加薪，副董事長的薪資是否又高過董事長，是否具有這樣的重要性；吳東進說，董事長的薪水比副董事長低一點，但重金聘來李紀珠當幹部，一年多來「物超所值」，除了願意把人際關係用在她的工作，也協助發現原本看不到的問題；吳東進強調，李紀珠的薪水經過薪酬委員會通過，已經將外界水準考量在內。（編輯：張良知）1070608

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP