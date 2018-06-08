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正隆越南新造紙廠下半年投產

發稿時間：2018/06/08 13:08

最新更新：2018/06/08 13:08

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（中央社記者韋樞台北8日電）紙業大廠正隆董事長鄭舒云表示，正隆年產30萬公噸的越南造紙廠5月起試車，預計下半年正式投產，將供給自家越南3座紙器廠所需用紙，大陸紙器廠目前整頓中，要讓資源有效利用。

另外，正隆在越南的平陽紙器廠5月產量1700萬平方公尺，越隆紙器廠1200萬平方公尺，雙雙創下新高紀錄。

鄭舒云指出，越南新的造紙廠年產能30萬公噸，5月起已開始試車，7月將擴大試車範圍，在紙器廠方面，除了平陽和越隆兩廠外，另一座隆安紙器廠也從3級廠提升為2級廠，月產能擴大到800萬平方公尺。

鄭舒云說，中國大陸禁止國際廢紙進口，造成國際廢紙供需失衡，影響所致大陸境內的廢紙供不應求，價格狂漲，但國際其餘地區的廢紙價格低廉，形成兩極化，所幸正隆在大陸下達禁廢令之前已經轉進越南，僅留下紙器廠在運作。

她說，受到大陸禁廢令影響，去年第3季起台灣紙業的外銷量價俱增，去年全台紙類與紙板的外銷量大增13%。

正隆總經理蔡東和表示，越南造紙廠正在擴大試車範圍，順利運轉後，第一階擴產將落在第2期計畫，最快也要2年到2年半之後。

蔡東和說，目前在越南大規模的造紙廠都是外商，包括大陸的玖龍和理文，泰國的SCG公司各有年產50多公噸紙廠，正隆越南紙廠產能30萬噸算是中型，未來會繼續擴產。（編輯：陸倩瑤）1070608

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