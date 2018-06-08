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觀光市場競爭 六福：開發新客源

發稿時間：2018/06/08 13:44

最新更新：2018/06/08 13:44

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（中央社記者江明晏台北8日電）六福旗下六福皇宮年底熄燈，將帶著從國際品牌學習到的經驗，延續至旗下其他品牌，面對觀光市場競爭，六福表示將積極開發新的客源市場，並進行內控管理。

六福旅遊集團2017年營收新台幣32.55億元，為近年來新高水平；但受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，去年毛利率17.44%、營益率負18.64%，均較前年同期下滑，加上一口氣認列墾丁泊逸未獲清償債務、台南南山廣場投資案終止損失等影響，去年稅後虧損10.29億元，每股虧損3.03元，虧損幅度創歷年來最高。

六福今天召開股東會，會中通過去年財報、虧損撥補案，不配發股利。

六福指出，六福皇宮、六福萬怡酒店在市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰下，仍能營業收入持平，甫開幕2年的六福萬怡酒店2017年營業收入6.61億元，較2016年成長26.65%，損益雖仍是負數，但實際上營運績效亮眼，虧損較前一年減少7600萬元，對新飯店前期投入而言，績效優異。

針對日前宣布年底熄燈的台北威斯汀六福皇宮，六福說明，六福皇宮去年平均住房率仍維持近7成，平均房價6387元，高於台北市國際觀光飯店平均房價4607元；但今年4月接獲租賃方國泰人壽保險通知，因對用地另有計畫，將於12月底終止與六福租賃契約。

六福表示，因受到大環境不可預測因素影響，租金占比高並連年調漲，經長年協商未果，非營運成本逐年增加，未來將帶著從國際品牌學習到的寶貴經驗，延續至六福旅遊集團旗下其他品牌。

展望後續，六福指出，面對旅遊市場新興飯店及遊樂園競相加入市場，觀光旅遊業競爭加劇，將積極推動各項行銷計畫，開發新的客源市場，努力進行內控管理、節流，並積極對外拓展品牌，達到利潤極大化目標。（編輯：張良知）1070608

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