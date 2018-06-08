台積電10奈米量產帶動 中科總營收成長逾3成

（中央社記者朱則瑋台北8日電）中部科學工業園區管理局今天公布1到4月營業額達新台幣2145億元，比去年同期成長37.12%，中科管理局長陳銘煌說，主要受惠台積電10奈米量產及美光擴廠，帶動園區營收成長。



中部科學工業園區管理局公布總營收資料，今年1至4月營業額達2145億元，比去年同期的1564億元成長37.12%，其中，積體電路營收成長68.72%、精密機械成長19.87%，生物技術成長13.57%，表現最為亮眼。



中科管理局分析，半導體、機械設備產品訂單能見度佳，行動裝置、物聯網、虛擬實境、智能汽車等新興應用領域商機持續發酵，可望推升台灣出口動能，進而提升園區廠商營業額。



中科管理局長陳銘煌向中央社記者說，半導體廠商表現強勁，台積電新設的10奈米廠量產，有效帶起整體中科園區營收額，另外，台灣美光公司也已經完成擴廠計畫，引進新製程技術帶動產能，成為中科營收增加的重要功臣。



陳銘煌指出，中科從104年開始，營收都一直保持成長態勢，整體來說，今年二林園區通過二階環評，等於可用面積增加約342公頃，廠商已經開始陸續進駐，加上半導體、機密機械產業表現依舊強勁，可望維持這幾年營收的成長動能，今年保守估計，中科總營收將能達到6200億元，比去年5638億元成長1成。（編輯：林淑媛）1070608