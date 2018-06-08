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關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
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台股回跌百點 失守5日均線

發稿時間：2018/06/08 14:26

最新更新：2018/06/08 14:26

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（中央社記者吳家豪台北8日電）台股挑戰前高11270點失利後賣壓加重，強勢股今天修正整理，權值股台積電、鴻海、大立光領跌，指數終場重挫近百點，失守5日均線；投顧表示，台股多方趨勢未變。

由於蘋果概念股、矽晶圓及光碟片等短線強勢股出現修正走勢，台股今天弱勢走跌，加權指數終場收在11156.42點，下跌95.33點，跌幅0.85%，跌破5日均線約11164點，成交值新台幣1610.05億元。電子股跌1.18%，金融股跌0.27%。

鴻海旗下工業富聯（FII）今天在中國大陸上海A股掛牌上市，首日漲幅達44%，但未激勵鴻海表現；在短線失望性賣壓出籠下，鴻海終場下跌3.18%，收88.3元。

蘋概股指標台積電今天開低走低，終場下跌1.3%，收227元；大立光盤中翻黑，一度重挫2.8%，尾盤跌勢收斂，收4545元，跌幅2.15%。

二線光學鏡頭廠今天表現強勢，今國光、亞光及佳凌收漲停39.35元、107.5元及53.4元，先進光漲2.4%、收64元；玉晶光尾盤翻黑下跌2.24%，收458.5元。

金融股未發揮撐盤效果，富邦金跌0.37%，收53.8元；國泰金收平盤55元；兆豐金跌0.91%，收27.1元；中信金跌0.67%，收22.35元；新光金漲0.41%，收12.2元。

亞洲投顧分析師鍾騏遠表示，美國股市漲多拉回整理，科技類股領跌，台股雖受影響，但多方趨勢未變；觀察近期法人的多單減碼，自營商則是賣出賣權增加，台股後續有望呈現高檔震盪。（編輯：張良知）1070608

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