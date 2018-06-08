KKBOX總裁甩肉不復胖 工程宅精神幫大忙

KKBOX總裁李明哲看起來精神奕奕，很難想像，數年前他體重飆破140公斤，開會、開車都能睡著，後來靠跑步瘦身成功，也發揮「工程宅」精神，用智慧手錶分析運動數據，協助不復胖。（Garmin提供）中央社記者江明晏傳真 107年6月8日

（中央社記者江明晏台北8日電）KKBOX總裁李明哲看起來精神奕奕，很難想像，數年前他體重飆破140公斤，開會開車都能睡著，後來靠跑步瘦身成功，也發揮「工程宅」精神，用智慧手錶分析運動數據，協助不復胖。



「那時身體很不好，精神也不好，開會和開車都會睡著，因為清醒的時間有限，就通通留給工作用，根本沒有生活品質。」李明哲說道。



體重為何會飆高到超過140公斤，他笑說，自己從小就愛吃不愛動，從來沒有瘦過，現在這樣的輕盈體態還是人生第一次。



經歷一番寒徹骨，成功減重的李明哲，每週一定會運動4到6次，習慣已經持續3年沒有間斷。



飽受體重所苦的李明哲當時決心動起來，和自己約定每天走一萬步，「因為那時走十分鐘，腳就會痛，只能分很多次走完。後來走火入魔，颱風天在客廳來回一萬步，出差前在機場也走一萬步。」



後來，李明哲覺得走路無聊，開始跑起來，他計算60分鐘就能跑一萬步，達標時間縮短，就有更多時間去做其他事情。



李明哲笑說：「我後來自己回想，其實瘦比胖還簡單啊，我花了30幾年養胖，瘦只花了一年半。」



電機系出身，李明哲是個不折不扣的工程阿宅，讓自己瘦下來的方式也發揮科學精神，他會利用Garmin智慧手錶寫個小程式，然後拿半馬數據來分析，看自己跑到幾K後步頻會不自主變高，再把週跑量和月跑量拿來加減乘除，觀察何種運動強度適合自己。



他表示，很早就開始帶運動錶，計步器能留下證據，量化才知道有沒有循序漸進，也會用智慧手錶做熱量控制，讓他知道不必特別忌口，只要確保每天消耗的熱量比吃進去的還要多500卡，多運動就可以多吃，「所以我珍奶跟雞排都沒戒掉。」



靠著智慧手錶，李明哲認為，不會過量運動，也不會因為餓肚子太久而一次性暴飲暴食。



另外，李明哲也會在跑步時聽音樂，增添樂趣，身為KKBOX總裁，他會設定自己喜歡的跑步歌單，也將這個方法推薦給怕無聊的人。（編輯：郭萍英）1070608