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台史簽署經濟合作協定 5面向開啟新局

發稿時間：2018/06/08 15:05

最新更新：2018/06/08 15:40

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總統蔡英文（中）8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（後左），並見證經濟部長沈榮津（前右）與史國商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）（前左）簽署「台史經濟合作協定」。後右為外交部長吳釗燮。中央社記者王飛華攝　107年6月8日總統蔡英文（中）8日在總統府會晤史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（後左），並見證經濟部長沈榮津（前右）與史國商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）（前左）簽署「台史經濟合作協定」。後右為外交部長吳釗燮。中央社記者王飛華攝　107年6月8日

（中央社記者廖禹揚台北8日電）經濟部長沈榮津與史瓦帝尼商工暨貿易部部長馬布札，今天在總統蔡英文及史國國王恩史瓦帝三世見證下簽署台史經濟合作協定，將從5大面向推展合作，開展雙邊經貿新局。

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）訪台，蔡總統今天以軍禮歡迎，並共同見證雙邊簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」。經濟部表示，此項協定包括貿易、投資、加工出口區、技術、人員交流與合作等5大面向的經濟合作計畫。

在貿易合作方面，除重申雙方在世界貿易組織（WTO）權利與義務外，也定義未來在標準、技術性貿易障礙、食品安全檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）、創新、科技、行銷等合作領域；台灣將提供史國蔗糖、牛肉、豬肉、蔬菜、松木及紡織品等153項產品關稅優惠，其中蔗糖在8.1萬公噸配額內免關稅。

投資合作部分，史國應定期舉辦會議，協助在史投資台商解決投資障礙，並提供投資誘因，並提供台灣參與非洲經濟整合資訊，將有助台灣在非洲的投資與貿易工作。

加工出口區合作部分，台灣將以國內加工出口區經驗，與史國經濟特區交流管理、研發經驗，並提供培訓計畫。技術合作部分，將建立技術合作機制，以發展農業、觀光、環境、教育、資通訊、公衛醫療等領域。

人員交流與合作部分，將透過專家學者互訪，就雙方同意的產業合作領域，以研習、分享經驗、提供諮詢及訓練專家等型態進行人員交流，提供產業鏈相關協助。

經濟部指出，台灣去年出口至史瓦帝尼金額為742萬美元，自史國進口18萬美元，雙邊貿易額雖不大，但史瓦帝尼積極參與區域經濟整合，拓銷非洲20多國都享有關稅優惠，對歐盟、美國、加拿大、日本及拉美地區也有關稅優惠，有助到當地投資台商開發第三國市場，掌握非洲區域2.5兆美元產值商機。（編輯：黃國倫）1070608

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