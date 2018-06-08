5月出口年增14.2% 歷年單月第3高

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）5月出口291.2億美元，創歷年單月第3高，年增率14.2%。財政部表示，5月出口表現跟近期的天氣一樣熱，超乎預期，若剔除今年2月春節因素後，年增率為連續6個月雙位數成長。



財政部今天公布5月海關進出口貿易概況，5月出口291.2億美元，創歷年單月第3高，較4月增加8.9%，年增率14.2%；累計前5月出口1355.8億美元，年增率11.2%。



5、6月為製造業傳統淡季，因此有「五窮六絕」的形容，然而，5月出口年增14.2%，財政部統計處處長蔡美娜表示，5月出口跟近期的天氣一樣熱，表現超乎預期。



蔡美娜指出，5月出口表現亮眼，除與去年同期有端午兩天假期、而今年端午假期則落在6月，因此5月工作天數較多有關外，還有4大因素推升包含：全球經濟穩定攀升、非美系國際品牌陸續推出新手機、科技創新應用逐漸擴增， 以及國際原油、基本金屬價格盤旋至近年高點，推升5月出口年增率達14.2%。



另外，5月對主要市場出口表現也亮麗，以對中國大陸與香港出口年增19.3%最佳，對日本則增加16.5%，此外，對美國出口值36.3億美元，為歷年單月新高；累計前5月對主要市場出口較上年同期也全面上揚，其中對中國大陸與香港出口556.3億美元，增加72.9億美元最多。



蔡美娜表示，6月因為有端午連假，在工作天數減少下，6月出口年增率預估也會減少，研判會落到個位數的增長。



但蔡美娜也指出，主計總處調高今年第2季出口年增率預估值至10.4%，就目前看來，財政部初估這預測值審慎客觀，若6月出口年增率達6.9%、276億美元時，這目標就有機會可以達標。（編輯：李信寬）1070608