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宏碁結盟Garena 進軍台港澳最大電競職業賽

發稿時間：2018/06/08 17:20

最新更新：2018/06/08 17:20

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布與線上遊戲代理商Garena結盟，成為「英雄聯盟」2018 LMS電競職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，並宣布啟動Predator League電競盟校盃。

LMS（League of Legends Master Series）是台港澳地區等級最高的「英雄聯盟」電競職業賽事，由8支職業電競戰隊組成，為全球「英雄聯盟」獨立賽區之一，所屬戰隊曾拿下2次世界冠軍。

宏碁台灣區總經理林佳璋表示，繼上次「英雄聯盟」校際盃合作成果豐碩，宏碁很高興能與Garena再度於職業領域合作，從校園教育扎根到支持最高等級職業賽，持續為推動台灣電競共同努力。

宏碁今天也宣布啟動Predator League電競盟校盃，邀請具備電競產品及國際級轉播設備的盟校，於校方電競產學中心舉辦，目前盟校包括滬江高中、樹德家商、健行科大、靜宜大學、嶺東科大、醒吾科大等，將陸續增加配合學校。

Predator League將於今年底進行台灣區決賽，選出台灣代表隊伍前往曼谷參加2019年宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽，預計將有16個國家、超過3000支電競隊伍參賽。

此外，宏碁今天宣布電競新產品在台灣開賣，包括主流價格帶的Nitro 50電競桌機、Nitro 5筆電系列，以及Predator Helios 500筆電、Predator Orion 5000桌機等頂級產品，另推出Predator電競周邊。（編輯：張均懋）1070608

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