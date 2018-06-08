夾娃娃機夯 撐起西門町月租百萬金店面

房仲發現北市西門町商圈漢中街出現百萬月租的金店面，房仲推測，有能承租如此高房租者包括夾娃娃機店。但夾娃娃機風潮究竟能持續多久，都有待時間考驗。圖為夾娃娃機台。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北8日電）房仲發現北市西門町商圈漢中街出現百萬月租的金店面，甚至比西寧南路上的整棟200多坪日系藥妝店租更高。房仲推測，有能承租如此高房租者包括夾娃娃機店、運動品牌等。



根據最新實價揭露西門町商圈的徒步區漢中街出現月租百萬元的金店面，月租金新台幣105萬元更創下近5年以來新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這個店面靠近人潮眾多的西門站6號出口，1樓加地下室共51.85坪，單坪租金達2萬元，店面租金甚至比西寧南路上整棟200多坪的日系藥妝店更高。



曾敬德表示，西門町徒步區內曾有一間前身為藥妝店的店面退租後，吸引「場主」高價搶租，「場主」將店面內擺設超過60台夾娃娃機台出租，據了解一個機台的月租金3萬元，而且還不是西門町內最貴的機台，推估這位二房東場主月收租金近180萬元，推測這間店面的租金應該也逾百萬元。



曾敬德分析，夾娃娃機店滿街都是，二房東場主是以每座機台的分割小單位出租方式，大幅拉高經營坪效，加上相關的管銷與人事成本相對較低，機台又可創造高額穩定的租金收益，反而一躍成為可承受高月租金的新業種。



不過曾敬德強調，夾娃娃機風潮究竟能持續多久，市場是否如當年的「蛋塔風潮」一樣供過於求，都有待時間考驗。



至於西門町內熱門店面目前仍屬強者恆強的熱租狀況，有些店租約未到就要先排隊，但面對高租金壓力，經營不如預期的業種遭汰換也會再發生。（編輯：趙蔚蘭）1070608