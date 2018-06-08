和碩推自然語言辨識機器人 媲美亞馬遜

和碩聯合科技8日舉行年度創新發表會，董事長童子賢親自展示人工智慧、機器人、擴增實境、人工智慧物聯網。中央社記者潘智義攝 107年6月8日

（中央社記者潘智義台北8日電）和碩聯合科技今天舉行年度創新發表會，董事長童子賢親自展示人工智慧、機器人、擴增實境、人工智慧物聯網，並秀出與亞馬遜、Google、阿里巴巴同等級的自然語言辨識機器人。



童子賢說，人工智慧（AI）可充分應用在機器人，但機器人卻不能代表AI，只是呈現的方式而已，透過手機、筆電一樣可以擁有智慧偵測裝置，導入AI。



他認為，AI產品功能會愈來愈好，AI浪潮與網路類似，經歷摸索、遲疑，但當潮流來臨之際，蜂擁又澎湃，產、官、學界都重視AI。



他說，台灣不能一直賣老產品、老技術，更要有創新元素，帶給消費者更新的便利。AI並不會呈現在單一產品，也不局限在智慧音箱、人形機器人，當AI逐漸發展為成熟產品，自然會散發出香味。



和碩技術長黃中于表示，從人臉辨識著手，透過通關密語，以及擴增實境（AR）的虛虛實實的結合，都是人工智慧的運用。人工智慧機器人可以白天從事商用客戶接待，晚上變成保全。



黃中于強調，機器人只是AI表現方式，不代表所有的AI，亞馬遜推出自然語言聲控系統Alexa，Google隨後也推出類似產品。



和碩研發主管表示，和碩的自然語言辨識機器人可以接收國語、台語、英語、日語4種語言，甚至可以用國語發出指令，用國語溝通之際，馬上點播一首英語歌，機器人照樣可以反應得過來。



和碩還有一款機器人可以扮演智慧家庭功能，不但控制電燈、自動回到充電地點充電，更以環景360度無死角影像辨識與偵測功能，不斷分辨空間中的異常狀況，如火燄、空氣品質，維護居家品質與安全防護。



另外，居家安全監控系統，結合智慧門鈴、全時監控相機、多功能智慧音箱、家庭運算核心，來發揮守護家庭功能。



和碩機器人還能透過自身移動，引導這次參觀和碩年度創新發表會的媒體，穿梭不同展示空間。



和碩並展出終極防水無風扇筆電，不僅輕薄，還能翻轉360度，採用獨家開發防水布料加工成型技術，實測能於21公尺深水中運作。現場展示空間的筆電則放在水族箱中實測，水中還有小丑魚悠游。



擴增實境部分，和碩推出的專屬眼鏡，與國立故宮博物院合作，展示故宮珍藏寶物，透過眼鏡可欣賞翠玉白菜，如親歷其境置身故宮博物院。（編輯：郭萍英）1070608



