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超商雙雄5月營收刷新高 大啖消暑商機

發稿時間：2018/06/08 19:16

最新更新：2018/06/08 19:16

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（中央社記者江明晏台北8日電）5月氣溫升高，消暑商機旺，超商雙雄業績進補，統一超商、全家便利商店5月合併營收雙創歷史新高。

統一超商5月合併營業額新台幣210.56億元，較去年同期增加11.33%，創歷史新高，累計合併營收997.1億元，較去年同期成長11.13%。

轉投資事業部分，海外事業的菲律賓7-ELEVEN持續展店，目前店數達2369店，較去年同期增加298店，整體業績成長近17%。

7-ELEVEN本業部分表現亮眼，鮮食持續升級，帶動相關業績最高成長近30%。5月連續高溫，7-ELEVEN引進進口飲料，帶動相關業績成長超過10%。而7-ELEVEN冷凍品也持續穩定成長超過10%。

全家便利商店5月合併營收62.5億元，年增9.33%，創歷史新高，也首度站上60億元大關，累計1至5月合併營收282.99億元，較去年同期成長10.10%。

全家指出，綜觀5月營運，主要由高溫帶動輕食、飲料、冰品，驅動營收。鮮食部份，因溫升效應帶動整體鮮食成長超過一成。Let’s Cafe與唐寧茶（TWININGS）的品牌聯名茶飲受好評，冰美式和冰拿鐵需求增加，杯裝飲料銷售業績成長超過1成。夏季炎熱促動輕食類商品成長，飯糰、涼麵、三明治均有一至兩成的成長；5月推出青檸烤雞握沙拉新品，亦帶動相關品群成長超過2成5。

麵包部分，福比麵包廠推出新品奏效，帶動整體成長超過2成；冷藏甜點持續展佳績，商品續航力足，相較去年增幅也超過2成。

受惠於高溫，飲料品群年增106%，其中，健康飲料表現最亮眼，主因為平裝水和運動飲料帶動成長。冰品部分，今年擴大進口冰品導入，加上促銷活動加乘，業績表現不俗，相較去年同期成長超過2成。

展望後續，接續進入6月，7-ELEVEN持續掌握端午節連續假期、暑假商機與夏季體感飲食需求，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求。

全家也看好氣溫商機掌握仍是業績動能的關鍵，對應氣溫變化的季節鮮食，包括涼麵、全新沙拉型態鮮食，以及導入啤酒、冰品、飲料等新品及促銷，都將挹注旺季銷售動能。（編輯：郭萍英）1070608

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