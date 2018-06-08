金控業5月獲利續升 富邦金穩居獲利王

（中央社記者田裕斌台北8日電）金控業5月獲利全數公布，在資本市場回升下，銀行、壽險、證券3大金融產業獲利走揚，富邦金以單月賺進新台幣61.6億元，穩居獲利王，拉大與第2名國泰金的差距。



富邦金自結今年5月稅後純益61.6億元、累計前5月稅後純益286.24億元、每股稅後純益(EPS)2.8元，穩居獲利王，且與第2名的差距再拉大，其中，富邦人壽前5月稅後純益151.42億元、年增151%成長力道驚人，台北富邦銀行前5月稅後純益88.45億元、年增26%，則是維持穩健。



國泰金獲利能力也比4月成長，單月賺進51億元、累計前5月稅後純益325.5億元、EPS達2.57元，獲利率先突破300億元大關，最大成長引擎也是來自於國泰人壽，1月至5月獲利成長124%、達219億元；國泰金表示，國壽5月還提列外匯價格變動準備金24億元，餘額已達161億元，國泰金董事會已通過，6月26日為除息交易日，每股配發現金股息2.5元。



除了壽險業5月獲利明顯提升外，資本市場止穩也讓證券股樂透，元大金單月獲利站上20億元，累計前5月稅後純益95.56億元，EPS達0.81元；開發金自結5月稅後純益10.07億元，累計1月至5月稅後純益52.11億元，EPS約0.36元，比起去年同期成長幅度達108%，開發金副總經理張立人表示，5月台股交易量能增加，有利於證券及投資業務表現。



分析師表示，15家金控5月共賺進306.78億元、月增12.4%，回到相對高檔水準，由於美國6月升息機率高，對於銀行、壽險業都是利多，加上第3季壽險股即將開始認列現金股息收入，包括富邦金、國泰金、新光金都有超過100億元的股息待入帳，在金融市場沒有大波動下，金控業今年仍是荷包飽飽的一年。



今年前5月金控每股獲利及排名依序為：富邦金、2.8元，國泰金、2.57元，新光金、1.74元，中信金、0.98元，兆豐金、0.93元，元大金、0.81元，玉山金、0.74元，第一金、0.62元，台新金、0.59元，合庫金、0.53元，華南金、0.53元，永豐金、0.4元，開發金、0.36元，國票金、0.36元，日盛金、0.29元。(編輯：陳永昌)1070608