陸資投資第一上市櫃公司鬆綁 上限3成不變

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）為利第一上市櫃公司發展，金融監督管理委員會今天宣布，即日起，第一上市櫃公司可引進陸資參與私募、現增或股份轉換，且股權變更後，陸資的持股上限仍維持3成不變。



金管會於97年起，推動未在國外證券交易所掛牌的外國公司來台掛牌，成為第一上市櫃公司，截至107年4月底，已有104家第一上市櫃企業，其中，第一上市有70家、第一上櫃有34家。



金融監督管理委員會證券期貨局表示，第一上市櫃公司本質就是外國企業，因此，當初對外國企業來台掛牌的審查主要有兩大部分，一是陸資是否具控制力；二為陸資對企業持股是否超過3成，若未符合，才能在台上市櫃。



證期局指出，第一上市櫃制度迄今已有幾年，金管會接獲外界反映，不少第一上市櫃公司的原有陸資股東擬將股份轉手，但因台灣沒有相關機制，因此，這些陸資股東只能長抱股票。



金管會指出，在經過徵詢相關部會意見後，金管會今天發函建立陸資直接投資第一上市櫃公司的審查機制及股權管控措施，該措施即日起生效，同時，金管會也重申，陸資投資台股仍須符合投審會、陸委會等部會規定。



根據金管會規定，在陸資對第一上市櫃公司持股不到30%，且不具控制力的前提下，第一上市櫃公司可以引進陸資參與私募、洽特定人認購現金增資、合併、收購或股份轉換等方式直接投資第一上市櫃公司而取得增發的股票，但新舊陸資合計對第一上市櫃公司持股仍維持3成不變。



至於後續陸資股東辦理登記、開立僅得賣出證券的帳戶，以及委託保管機構辦理款券保管、資金結匯等事宜，應比照現行第一上市櫃公司陸資股東的相關規定辦理。（編輯：林興盟）1070608