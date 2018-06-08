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貿協率台灣工具機大廠 在印度爭取商機

發稿時間：2018/06/08 22:17

最新更新：2018/06/08 22:17

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（中央社記者康世人新德里8日專電）中華民國對外貿易發展協會今天率5家工具機大廠在新德里召開巡迴發表會，與100多名印度汽車零配件業者交流，也率領這支台灣精品隊拜會印度汽車大廠，希望促成合作。

外貿協會率加工機大廠東台集團、智慧機械廠永進機械、伺服沖床公司協易機械、磨床品牌大光長榮及連續沖模解決方案的鉅祥企業，今天起陸續在印度三大汽車聚落新德里、普恩（Pune）和清奈（Chennai）舉行巡迴發表會。

貿協表示，這5家工具機大廠在印度耕耘最短的5年，最長的超過30年，但由於台灣公司多屬中小企業，不容易見到印度大廠代表，這次把這幾家在印度耕耘許久的廠商組成台灣工具機精品隊，由貿協接洽聯繫馬興達拉公司（Mahindra & Mahindra）、塔塔集團（Tata）和摩托車大廠Hero，與這5家廠商洽談合作。

這5家工具機廠昨天與馬興達拉公司洽談，貿協表示，馬興達拉對一些台灣機具感興趣。

在今天這場台灣工具機首場巡迴說明會上，駐印度代表田中光致詞時說，現在是最佳時機來到最合適投資的印度，因為全球沒有像印度這樣的市場。

田中光表示，以汽車產業來說，印度是全球最大兩輪車製造國、第二大重型巴士製造國、第三大重型卡車製造國、第四大客車製造國，及第五大汽車及商務車市場，而台灣是全球第五大汽車工具機出口國，雙方結合將可創造更大商機。

他強調，印度汽車製造業透過台灣更有效率、更具價格競爭力的工具製造機，將可創造更多利潤，雙方合作不只開拓印度市場，還可一起拓展到中東和非洲。

印度車輛製造協會（SIAM）資深顧問庫瑪（Sushil Kumar）、印度微中小企業協會（FISME）常務秘書卡拉（Mukesh Kalra）等印度產業協會代表也應邀與會且上台致詞。

庫瑪向與會者介紹印度汽車業現況及政府電動車政策，強調印度車輛製造協會願意協助台灣汽車工具機業者到印度投資；卡拉則建議台商到印度投資時，應了解印度市場很大，不是只有德里，且要了解當地文化。

與會的5家台灣業者輪流上台介紹自家產品，贏得與會印度業者不錯的迴響，並在中場休息時主動向台灣業者洽詢合作事宜。

貿協表示，根據統計，印度汽車業市場規模目前約74億美元，預計2020年可成長到135億美元，到2026年更可達到300億美元，年複合成長率達15%，是台灣應盡快投入的市場。（編輯：郭中翰）1070608

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