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無人機助監控高樓施工品質 大陸工程扮先鋒

發稿時間：2018/06/09 11:06

最新更新：2018/06/09 11:06

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（中央社記者韋樞台北9日電）土木工程及建築工程辛苦危險，近年年輕工程師愈來愈少，大陸工程為確保有充裕人力推動工程，開始大量引進資訊科技，甚至使用無人機協助高樓工程品質監控，大幅節省管理人力。

大陸工程截至今年首季止，海內外待建工程量約新台幣527億元。為求業務持續增長，台灣事業處2018年度的發展目標著重於爭取更多專案，土木工程處將專注在軌道及鐵路運輸建設和能源領域的新契機，例如桃園捷運綠線、發電廠相關專案等。

另一方面，建築工程處在2018年將持續聚焦於頂級住宅和大型商業複合式建築等相關領域，同時持續人才培訓與招募，以確保擁有充裕的人力來推動未來新的工程專案。

大陸工程台灣事業處總經理陳學聖表示，大陸工程2018年發略主軸著重提升毛利率，將持續在軌道工程及高端建築市場等核心能力所在處提高獲利，並將電廠建設發展成為未來核心能力之一。

陳學聖指出，台灣年輕的土木和建築工程師愈來愈少，因此在選擇工程時將鎖定大型案件，同時以資訊科技設備來輔助工程師。鎖定大型案件主要是一個大型工程案只要一位工地主任，盡量集中人力資源在大型工程案件。

他說，大陸工程也引進無人機協助工程師監控工程品質，特別是工程師用無人機協助檢查高樓層的各式工程品質要求，工程師不用爬到高樓層逐一費時檢查，大幅節省時間、人力，安全風險大幅降低。目前大陸工程承造台中市七期重劃區，市政路與文心路口的「富邦新市政」，樓高規劃41層，大陸工程在這個工程案率先使用無人機協助監控品質，這項科技的使用預料將成為未來營造工程界的趨勢。

此外，過去上千張的施工圖，業主、包商、工程師等各有一份，但往往碰上細部變更設計時，可能彼此拿到的工程圖版本不一，造成溝通上的困難與耗時。陳學聖說，大陸工程決定採用電子施工圖輸入平板電腦，所有人員使用同一套系統，彼此在同一套系統上溝通，可望大幅減少錯誤，預計今年下半年開始適用於各項工程上，未來可望進一步提升台灣營造業施工品質更安全、精準。（編輯：楊玫寧）1070609

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