裕民航打造鐵礦砂巨輪 徐旭東：創造三贏

（中央社記者韋樞台北9日電）裕民航運今年初新訂兩艘從巴西載運鐵礦砂到中國大陸的32.5萬噸巨輪，為裕民帶來25年長期穩定收益。董事長徐旭東表示，訂船最大竅門是時機，這筆交易將創造買賣雙方和台灣三贏。



裕民航運表示，去年全球鐵礦砂及煤礦海運貿易量分別為14.77億公噸及12.03億公噸，年增約4.69%，中國仍為全球第一的原物料買家，占舉足輕重地位。去年中國鋼鐵生產量為8.48億公噸，鐵礦砂的需求強勁，一整年進口10.57億公噸鐵礦砂，創下歷史新高。



中鋼公司引述世界鋼鐵協會最新預測，今年全球經濟強勁擴張帶動鋼鐵需求成長1.8%，加上中國大陸深化供給側改革，加強環保稽查，鋼材出口年減逾20%，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，尤其是日本內需強勁，大幅減量出口，導致亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚。



徐旭東分析，全球另一個生產鐵礦砂的大國澳洲距離中國大陸較近，鐵礦砂運輸交易優於巴西，因此勢必要用大船，一次由巴西載運更大量鐵礦砂到中國大陸才能降低生產成本與澳洲競爭，同時也有長期穩定的買家(減少波動)和運輸管道，對生產商好處多多。



徐旭東指出，對中國大陸的鋼鐵公司來說，同時有澳洲和巴西的鐵礦砂來源可以分散風險，形成彼此競爭；對台灣裕民航運來說，拿下這筆25年的長約，為裕民航運的營運及裕民未來的接班人打下更扎實穩固的基礎，屬於三贏局面。



徐旭東透露，為了拿下這筆長約，裕民航運穿梭一年多才談好這項交易，同時也抓準去年到今年初造船價格低迷時下訂單打造這兩艘巨輪，成本節省不少，達成訂船時最重要的竅門。



裕民打造的這兩艘巨輪將自2020年起承運巴西出口至中國大陸的鐵礦砂運輸業務，估計25年下來合約收入約6億美元；因應海上環保措施，未來涉及排氣、用油和綠色指數，兩艘巨輪是油和天然氣雙燃料船，將會成為穩定的營收來源之一。（編輯：楊玫寧）1070609