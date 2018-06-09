AIT內湖新館將落成 區域房市止跌轉型

美國在台協會（AIT）新館將於12日在北市內湖區落成。房仲觀察新館周邊一公里房價從2016年起小幅回升，附近異國餐廳、精品店和蔦屋書店開幕，住戶類型在轉變中。（台灣房屋提供）中央社記者韋樞傳真 107年6月9日

（中央社記者韋樞台北9日電）美國在台協會（AIT）新館將於12日在北市內湖區落成，9月初搬遷。房仲觀察新館周邊一公里房價從2016年起小幅回升，附近異國餐廳、精品店和蔦屋書店開幕，顯示住戶類型正在轉變。



台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，AIT內湖新館周邊維安規格高，附近有內湖分局，居住安全指數高，且近捷運內湖站、大湖公園生活圈和CITYLINK商場，整體環境優質，機能完整，是近年內湖房市亮點，吸引部分藝人、華僑與台商買盤。



張旭嵐指出，AIT內湖新館周邊一公里平均房價從2015年的每坪新台幣58.6萬元，2016年小幅修正6%至55.1萬元，近兩年略回升至56.6萬元。



台灣房屋內湖捷運AIT特許加盟店店東沈明朝表示，內湖區成功路四段和金湖路過去店面不乏修車廠或小吃等區域型態業種，但近年卻逐漸吸引異國餐廳和國際精品店進駐，尤其蔦屋書店開幕，顯示整個住戶類型在轉變中，預估AIT新館未來將對區域房市產生影響。



沈明朝觀察近期周邊房市交易，多集中在5年內新屋，或是20年以上公寓華廈。沈明朝表示，內湖屬老社區，公寓產品較多，隨著內湖科學園區的開發加上捷運開通，房市才逐漸熱絡；AIT新館周邊產品以新成屋為主，單價多在每坪75萬元到90萬元間，首購族可以到星雲街或文湖路，總價2000萬元內有不少兩房加車位的電梯大樓可選擇。（編輯：李信寬）1070609