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台電導入大數據 目標1年內跳電減少9%

發稿時間：2018/06/09 13:33

最新更新：2018/06/09 14:17

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經濟部次長龔明鑫（右四）9日表示，台電已導入大數據，以了解、預測跳電高風險地區，並優先汰換高風險地區的設備，目標1年內跳電次數減少9%。中央社記者蔡怡杼攝　107年6月9日經濟部次長龔明鑫（右四）9日表示，台電已導入大數據，以了解、預測跳電高風險地區，並優先汰換高風險地區的設備，目標1年內跳電次數減少9%。中央社記者蔡怡杼攝　107年6月9日

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）全台各地近期因台電饋線等設備問題跳電頻傳，經濟部表示，台電已導入大數據等新科技應用，了解、預測跳電高風險地區，並優先汰換高風險地區的設備，目標一年內跳電次數減9%。

經濟部今天舉辦「節能月-全民節電±1生活體驗嘉年華活動」，經濟部次長龔明鑫表示，每年6月至9月為用電高峰期，讓外界更加關切台電供電狀況，在供電穩定方面，隨著機組歲修陸續完成，加上核二2號機逐步升載，預計6月中旬滿載供電，今年暑假供電沒有問題。

除了供電情況外，龔明鑫進一步說明近期跳電頻仍問題。他說，過去3年全台跳電次數多達4.8萬件，平均每年有1.6萬件，而在台電的努力下，今年前4月跳電次數已較前兩年明顯降低，尤其，經濟部長沈榮津已責成台電使用大數據等新科技應用，以解決跳電問題。

龔明鑫指出，台電過往都是按部就班淘汰舊有設備，而這樣的方法還是可能會有跳電事件發生，之後透過大數據分析，將可預測、了解哪些地方的風險較高，將可從高風險的地方開始汰換設備，這樣才可能讓跳電次數明顯降低。

根據台電內部規劃，透過大數據分析應用後，短期目標一年內全台跳電次數將減少9%，即跳電次數要降到1.4萬多件。

同時，龔明鑫也說，跳電事件中，真正屬於設備問題的只有3成，另外7成則是外力因素，如工程施工意外挖斷管線、鳥和老鼠等動物破壞等。（編輯：楊玫寧）1070609

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