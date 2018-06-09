抗暖化 內政部：民間綠建築興建比例創新高

（中央社記者劉麗榮台北9日電）全球暖化加劇，內政部統計，政府持續推動綠建築政策，民間參與興建綠建築比率攀升，由民國97年的14.9%，到104年起突破4成，106年達43.7%創下新高。



內政部統計指出，氣候變遷及溫室效應造成的全球暖化，逐漸威脅人類生活，節能減碳及永續，台灣以「生態、節能、減廢、健康」為主軸，於民國88年建立獨具亞熱帶氣候特色的綠建築評估系統（EEWH）及標章制度。



近年政府持續推動綠建築政策，包括90年到96年的「綠建築推動方案」、97年到100年的「生態城市綠建築推動方案」、99年到104年「智慧綠建築推動方案」及105年起實施「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，以提升節能效率、室內環境品質，降低環境衝擊。



根據統計，截至106年底，核發綠建築標章與候選綠建築證書共6864件，近3年每年均逾600件；其中106年計核發646件，包括綠建築標章335件占51.9%、候選綠建築證書311件占48.1%。



統計分析，106年核發綠建築標章的建築物包括科技部南部科學工業園區管理局高雄園區生態社區、國立清華大學創新育成中心、台北大學社區特定區計畫綜合行政大樓等。



以公私別來看，統計指出，106年核發屬民間私有建築計282件占43.7%、公有建築364件占56.35%，在政府綠建築政策持續推動下，民間參與興建綠建築比率逐漸攀升，由97年的14.90%，至104年突破4成，106年達43.7%新高，10年間提升28.8個百分點。



以等級別來看，106年計核發鑽石級34件、黃金級92件、銀級201件、銅級74件及合格級242件；銅級以上（包括銅級、銀級、黃金級及鑽石級）以新北市111件最多，台北市72件次之，桃園市59件第三。



根據內政部建築研究所出版的綠建築評定類型，106年評估類型以基本型448件占69.35%為主，住宿類134件占20.74%，舊建築改善類32件及廠房類29件，社區類2件。



內政部說，為擴大政府綠建築政策成效與國際接軌，自去年7月1日起評定類型增加境外版，於泰國頒發境外版第一起綠建築認證，台灣綠建築評估系統邁出國際化成功的第一步。（編輯：李信寬）1070609