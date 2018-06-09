林堉璘從碾米廠到台灣地王 財產信託做公益

（中央社記者韋樞台北9日電）宏泰企業機構創辦人林堉璘今晨辭世，享壽83歲。有「台灣地王」之稱的林堉璘從碾米廠起家，靠著精準獵地眼光，擁有大批土地資產，80歲將名下財產信託成立公益基金會，資助向學，成為美談。



宏泰企業機構創辦人林堉璘西元1936年出生於新北市蘆洲水湳，是家中第二個男孩，自幼年看著父親林建生四處行善、回饋鄉里，啟發了他誠信、思源的價值觀。



林堉璘24歲那年在台北市八德路經營碾米廠，每天清晨6時就出門挑米，勤奮踏實的工作態度奠定後來經營企業的良好基礎。



林堉璘與哥哥林堉琪、弟弟林榮三於1964年共同創辦宏國建設，進入建築營造業，林堉琪是宏國關係企業的創辦人，林堉璘創立宏泰集團，林榮三則是聯邦集團及自由時報的創辦人，後來兄弟各自創業發展，3人均是台灣知名商幫「三重幫」成員。



1975年，林堉璘創立的宏泰建設正式營運，並在建築業界站穩腳步至今。他的兒女們至今仍多在建築界，較為人知的是大房三子林鴻南，除了全面主掌金融核心事業外，也一統宏泰建設及宏盛建設(2534)等建設事業體；林堉璘的女婿許東隆則為展悅建設董事長。



林堉璘在大台北地區擁有大批土地資產，從1984年至1989年間，台北市進行土地重劃，林堉璘在台北市各地大量購入多筆土地，其中以信義計劃區的投資最大。從早年信義區還是稻田時，到日後地價高漲，今天威秀影城、NEO 19、ATT 4FUN等商用土地約逾萬坪，土地資產價值難以計數，房地產界無不佩服林堉璘獵地眼光精準。



宏泰集團的宏盛建設為股票上市公司，曾興建過台北市許多著名豪宅，包括大直的帝景水花園、仁愛建國南路口的宏盛帝寶，以及在忠孝東路五段的信義帝寶等；其中宏盛帝寶有6大棟，從18樓到28樓不等，坪數多為160坪到260坪，總戶數僅168戶，已經是台北市豪宅的指標。



林堉璘本著「取之於社會，用之於社會」的精神，在80歲時將名下財產捐出公益信託，成立「林堉璘宏泰教育文化公益基金」，幫助有志學子、推廣教育，並以文化、慈善、醫療等為目的，捐助或贊助相關團體。



與林堉璘相識30餘年的宏盛建設董事長林新欽告訴中央社記者，林堉璘早年從輾米廠、扛米一路辛苦起家，後來50、60年代才跟著親戚一起從事房地產，一路從三重、新莊、板橋、台北市信義區、大直、汐止一帶買地。



林新欽指出，林堉璘早在1年多前已不太過問集團內事務，但是他的毅力非常強韌，仍堅持自己當年的承諾，將財產信託，並成立教育文化公益基金，從事許多公益事業，但卻十分低調，他的風範足以為年輕一輩效法學習。（編輯：張良知）1070609