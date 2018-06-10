台股上週大漲207點 投信看好本週挑戰11270點

（中央社記者韓婷婷台北2018年6月10日電）台股上週大漲207點，包括金融指數及非金電指數都創歷史新高，投信表示，本週雖可能面臨獲利了結賣壓，但可望挑戰11270點高點，電子股將是主力部隊。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧6月以來台股已上漲281.46點，指數不僅於6月4日以跳空方式站上11000點整數關卡、順利站上收斂三角型態壓力線後，出現明顯漲勢，並展現挑戰前波高點的企圖。



廖哲宏指出，投資人可以從兩個角度去看，就基本面而言，第2季擺脫匯率波動的影響，加上即將進入旺季，市場朝向正面的態度看待；若從籌碼面或技術面觀察，外資逐漸重回買超加上以及大盤短中長期線型還是向上，盤勢還是朝向正面。



此外，電子指數有落後補漲味道，6月4日跳空跨過下降壓力線附近後，呈現震盪整理格局，接下來如能守住下降壓力線附近，電子指數應有機會進一步挑戰3月13日或1月23日的高點；金融指數及非金電指數，都於最近一週創下歷史新高，就技術面來看，短線指標皆出現背離態樣，後市能否維持目前的強勢表現，也將牽動指數表現力道。



日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，近期美國總體經濟數據報佳音，包括5月就業及非製造業採購經理人（ISM）指數等皆優於市場預期，義大利政局紛擾和緩，市場對貿易戰轉為樂觀，自5月下旬以來由美科技股引領一波漲勢，科技股率先創新高，市場普遍認為在新台幣貶值下，第2季財報表現將優於第1季，台股藉由盤面電子股輪動，加上成交量增溫，指數有望高檔整理，漲價概念及低基期族群可持續關注。



在籌碼面，廖哲宏表示，外資動向持續轉正，6月以來買超金額逾新台幣240億元。目前來看，短期籌碼面確實是朝向正面。我們認為由於適逢台股產業以及配息旺季，確實可以吸引外資持續轉進台股，特別是今年以來累計大幅的賣超有機會逐季回籠。



題材上，廖哲宏表示，目前市場主要資金仍在漲價議題的被動元件或晶圓等產業，但長期趨勢還是不脫離電動車、3D感測、工業自動化，目前基期較低的汽車零組件以及蘋果（Apple）供應鏈或受惠規格提升的概念股都值得注意。（編輯：蘇志宗）1070610