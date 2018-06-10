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制裁鬆綁 中興和華為入美市場挑戰仍嚴峻

發稿時間：2018/06/10 16:29

最新更新：2018/06/10 16:29

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）中國電信設備大廠中興通訊本週與美國政府達成協議，同意支付高額罰款，換取美國鬆綁制裁。儘管如此，中興通訊和華為等中國電信設備商要打入美國市場，仍面臨嚴峻挑戰。

法新社報導，中國電信設備商生產的手機、路由器和其他產品恐成為北京監控美國的途徑，外界對此向來多所顧忌。分析師說，美國政府仍將廣泛禁止使用這兩家公司製造的產品，美國電信產業也將持續面臨避免使用兩家公司設備的壓力。

民主黨和共和黨4位參議員批評允許中興通訊繼續採購美國電子零件的協議，並在7日提案，擬立法全面禁止政府採購中興通訊和華為的產品和服務。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）說：「華為和中興通訊對美國國安構成嚴重威脅。這些企業與中國政府和共產黨有直接的關連。」

「他們的產品和服務被用於間諜活動和剽竊智慧財產權，讓美國人民和經濟蒙受風險卻不必承擔後果，這種情況由來已久。」

不過專家表示，此舉恐阻礙美國下一代5G無線網路的發展。這兩家公司今年開始在幾個國家展示5G技術，準備引領全球進入5G時代。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）中國安全專家崔歐洛（Paul Triolo）說：「整體關切在於這些企業與中國政府關係密切。」

他說，隨著5G時代來臨，「憂慮也被放大」，因為這項技術主要仰賴雲端，可能讓服務供應商能夠取得敏感資料。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1070610

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