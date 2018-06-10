/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登林堉璘
>rss

國發院案 元利：黨產會提暫緩審議於法無據

發稿時間：2018/06/10 17:54

最新更新：2018/06/10 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北10日電）針對國發院土地案，元利建設副總經理吳麗謹今天表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

元利建設規劃在文山區興建38樓的豪宅建案，黨產會發言人施錦芳今天表示，土地來源疑涉不當黨產，未來若經黨產會認定為不當黨產，可能會涉及原地返還問題，已向台北市政府建議暫緩開發。

關於黨產會在都審委員會的書面意見，元利建設澄清表示，葉頌仁先生主張其父親被國民黨脅迫一事，早已三審定讞，最高法院以100年度台上字第484號判決確定並無遭脅迫或以無償或交易時顯不相當的對價取得情事。

元利建設指，土地標售價格與同時期、同地區、距離100公尺，台灣銀行公開標售標出土地697坪土地，成交價格每坪33.16萬元的市價相當，該土地將來也無非必原物返還不可理由，縱經認定為不當取得黨產而無法返還時，也可向國民黨追徵價額。

吳麗謹表示，黨產會關於本案都市計畫變更案，所謂尚待釐清事項意見，均非其法定執掌。黨產會並非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，恐有越俎代庖、或政治力干預都審專業判斷之嫌。

所有變更計畫案及協議書義務，元利公司均依法履行，受捐地的永建國小已經完工，即將招生，希望各界尊重元利公司依照都市計畫法所保障的權利，勿再以政治因素干擾系爭土地開發及都市發展。（編輯：李淑華）1070610

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

一週重要新聞影像回顧（0603-0609）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP