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華邦成立30年 第一個產品時鐘IC

發稿時間：2018/06/11 09:55

最新更新：2018/06/11 09:55

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（中央社記者張建中台北11日電）記憶體製造廠華邦電今天召開股東常會，董事長焦佑鈞回顧過去30年發展歷史，他表示，時鐘IC是華邦電第一項產品，直至1991年華邦電才跨入記憶體領域。

焦佑鈞表示，華邦電去年創造了一個良好的成績，為2000年後最好的年度，去年同時也是華邦電成立30週年。

華邦電於1987年成立，資本額為新台幣1.25億元，焦佑鈞說，時鐘IC是華邦電第一個產品，初期以邏輯IC為主要產品；華邦電1991年進入靜態隨機存取記憶體（SRAM），正式跨入記憶體領域。

焦佑鈞表示，1997年是華邦電重要的一年，華邦電正式推出快閃記憶體（Flash）產品，成為編碼型IC領導供應廠商；編碼型IC目前為華邦電兩個重要營收來源之一。

華邦電隨後於1998年進入動態隨機存取記憶體（DRAM）領域，DRAM為華邦電目前另一個記憶體主力產品。

焦佑鈞指出，華邦電2008年將邏輯IC產品分割成立新唐，新唐目前仍為集團重要成員。

華邦電2011年至2017年製程自主開發能力有非常大進展，帶動非常多機會，焦佑鈞說，感謝股東過去的支持與員工貢獻，祝股東一切順利，並共享員工努力成果。（編輯：蘇志宗）1070611

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