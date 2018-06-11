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可成股東會開場 董座先感謝這件事

發稿時間：2018/06/11 10:39

最新更新：2018/06/11 10:55

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金屬機殼廠可成11日舉行股東常會，董事長洪水樹表示，感謝現場與會者把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月，希望大家來開會能心情愉快。中央社記者吳家豪台南攝 107年6月11日金屬機殼廠可成11日舉行股東常會，董事長洪水樹表示，感謝現場與會者把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月，希望大家來開會能心情愉快。中央社記者吳家豪台南攝 107年6月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）金屬機殼廠可成今天舉行股東常會，董事長洪水樹表示，感謝現場與會者把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月。他指出，可成營運將立足於三大成長動能。

可成2017年集團營收達新台幣933億元，年增17.9%，優於整體產業水準，也再度創下歷史新高；合併營業毛利率45%，合併稅後淨利218.4億元，基本每股盈餘28.35元。

洪水樹於主席報告表示，謝謝大家把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月，讓大家等了很久，希望雨後天氣清爽，大家來開會能心情愉快。

洪水樹在股東會營業報告書指出，過去一年，可成在營運模式上，由零組件供應商進而承接更多關件零組件的組裝業務，不但強化自身在供應鏈中的地位，也更強化與客戶之間的緊密合作關係。

洪水樹強調，在產品製造上，可成拉大零組件整合的廣度，帶來新的成長動能；在技術上，可成在材料、成型、二次加工、表面處理的完整製造矩陣能力上，繼續拉大技術領先幅度；在產能上，可成持續投入大量的資本支出，以符合客戶的成長需求，拉大產能的領先距離；在績效上，可成同時藉由自動化與執行力的提升，持續展現優於產業水準的經營成果。

展望2018年，洪水樹指出，可成將在現有的營運基礎上，再啟動另一波成長；放眼未來數年，可成立足於三大成長動能，一是提高既有產品的營收規模，二是導入現有客戶更多的產品與機種，三是引進新的客戶與產品。另外，在新的應用領域方面，可成也持續不斷開發新客戶與新產品，以作為中長期的成長動能。（編輯：楊玫寧）1070611

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