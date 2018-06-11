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台股本週逢多變數 投顧：攻高有望留意資金面

發稿時間：2018/06/11 10:49

最新更新：2018/06/11 10:49

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（中央社記者江明晏台北11日電）台股本週逢川金會、Fed升息決策，美對陸加稅清單公布等多變數，投顧仍看好，台股本週量能若能增溫，有高點可期，不過需留意後續資金動能，下半年指數估一路震盪走高。

台北股市今天開盤漲12.57點，加權股價指數為11168.99點，成交金額新台幣34.19億元，但盤中震盪翻黑，約10時15分左右，指數下跌25.62點，至11130.80點。

法人評估，本週有川金會、聯準會(Fed)升息決策，還有美國將於6月15日公布對中國大陸產品徵收關稅最終清單，這些影響股市的變數必須留意。

國泰證期指出，台股上週試圖衝關不成，8日指數順勢拉回整理，但週線仍收紅，量能也明顯大於前一週，量價維持多方走勢，整體趨勢維持正向發展，看好本週量能若能增溫，台股有高點可期。

不過，國泰證期提醒，比較亞洲股市，台股短線走勢相對強勢，主因來自於高科技股帶動，但第2季科技股仍處於相對淡季，基本面其實缺乏亮點，和季底本土資金作帳有關，隨著營收公布接近尾聲，加上美聯準會利率會議後升息趨勢在所難免，不利後續資金動能，雖然目前多方趨勢未變，但不建議過度追高。

兆豐投顧協理黃國偉對中央社記者表示，先前干擾股市的利空因素如義大利政局疑慮、中美貿易戰危機都已暫時消除，看好台股往上趨勢不變，預估基本面情勢不錯，但仍要提防中美貿易戰有意外利空出現。

展望後續，黃國偉預估，台股在短期一週內指數會在11000點和11300點區間震盪，下半年進入電子股旺季，年底指數上看11750點，不排除攻高至12000點，但受到美國聯準會(Fed)縮表、9月歐洲央行量化寬鬆(QE)要退場，資金面恐緊縮，預估下半年會一路震盪盤整走高。

日盛投顧認為，台股成交量維持在月均量之上，將有助多頭氣勢的延續，指數壓力區為11300點附近，從技術指標觀察，短線偏多但提防拉回。

日盛投顧評估，近期要觀察台股指數是否能守穩在10日線之上，並續創波段高，上攻成交量是否大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、電競、網通、工業4.0、原物料、台幣貶值受惠股、金融、世足賽概念股等。（編輯：林沂鋒）1070611

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