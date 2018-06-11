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華邦南科新廠9月動土 看好記憶體10年榮景

發稿時間：2018/06/11 11:28

最新更新：2018/06/11 11:57

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華邦電董事長焦佑鈞表示，記憶體未來10年有很大發展空間，為滿足市場需求，華邦電將展開擴產，南科高雄園區新廠希望9月動土，2020年裝機。中央社記者張建中攝　107年6月11日華邦電董事長焦佑鈞表示，記憶體未來10年有很大發展空間，為滿足市場需求，華邦電將展開擴產，南科高雄園區新廠希望9月動土，2020年裝機。中央社記者張建中攝　107年6月11日

（中央社記者張建中台北11日電）記憶體製造廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，記憶體未來10年有很大發展空間，為滿足市場需求，華邦電將展開擴產，南科高雄園區新廠希望9月動土，2020年裝機。

焦佑鈞說，數據就像過去石油一樣，有很多寶藏可以挖掘，使得數據保存日益重要；另外，當萬物聯網時，安全性非常重要，也將帶動記憶體需求增加很多。

為滿足市場需求，焦佑鈞表示，南科高雄園區新廠目前已進行設計規劃，完成規劃後將申請建照，規劃案預計第3季提報董事會，希望9月動土，並如期於2020年裝機。

焦佑鈞說，依政府計畫，去年與今年將是電力供應最吃緊的時候，明年起電力供應情況可望逐步改善，對於新廠用電並不擔心。

展望下半年產業景氣，焦佑鈞表示，去年產業供不應求情況嚴重，客戶有過多庫存；不過，上半年已有效去化存貨，預期下半年景氣可望比上半年好。

只是去年各零組件較全面性缺貨，今年狀況則較不規則，焦佑鈞說，在產能擴充後，今年已可滿足編碼型快閃記憶體（NOR Flash）客戶需求；未來需求仍將成長快速，華邦電將力求維持產業鏈健康供需狀態。

至於矽晶圓方面，焦佑鈞表示，華邦電已與供應商簽訂長期供貨數量合約，價格與量將可穩定。

華邦電今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣1.54元，並決議每股配發1元現金股息；因應未來產能擴充及充實營運資金等需求，華邦電股東會同時決議通過以現金增資發行3.5億股普通股參與海外存託憑證。（編輯：蘇志宗）1070611

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