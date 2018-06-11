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出席區塊鏈高峰會 許毓仁前進聯合國

發稿時間：2018/06/11 12:02

最新更新：2018/06/11 12:02

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（中央社記者蘇龍麒台北11日電）國民黨立委許毓仁日前代表中華民國，參加在聯合國總部舉行的區塊鏈高峰會。他表示，如何用科技弭平跨國差距，讓台灣的科技和數位實力受到重視，是台灣應當正視的議題。

許毓仁2日至7日代表中華民國進入聯合國大樓，參加在聯合國總部舉行的區塊鏈高峰會（UN Blockchain for Impact Summit）。

他今天透過辦公室發布新聞稿指出，「聯合國區塊鏈高峰會」聚集了來自全球300多名區塊鏈的專家，包含政策、立法、創業、創投、NGO、大使、UN的官員、技術開發專家等各國專家齊聚一堂，共商各國如何導入區塊鏈並且應用在有影響力的層面，探討世界問題的解決方案，對於水資源、糧食、民主、AI、數位貨幣政策、數位身分、基礎建設、醫療、創設影響力基金（Impact Fund）有許多激烈的討論。

許毓仁也代表中華民國，分享兩個源自台灣的案例，包括DTCO 的達悟幣和自律聯盟（SRO），並且參與亞洲區塊鏈聯盟的發起。他說，這些都是台灣社群能夠貢獻世界的地方。

許毓仁表示，這次會議結果是實際的，並不是所有人都對區塊鏈科技感到完全的樂觀，各國政府對於監理都保持謹慎態度，但是整體來說都已經開始接納並且鼓勵發展。

許毓仁說，能受邀至聯合國總部參加全球區塊鏈論壇，並且以國家代表身分發言，意味台灣能拋開傳統外交包袱，用跨界的議題如平權、科技、數位、區塊鏈等議題在國際上發聲，並邀請全球一起合作。

他表示，跨國間如何用科技弭平差距，讓台灣的科技和數位實力受到重視，用對話創造合作空間，是台灣應當正視的議題。（編輯：楊玫寧）1070611

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