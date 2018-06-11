製造業Q1營收正成長 經部看好連7紅

（中央社記者廖禹揚台北11日電）根據經濟部統計，製造業今年第1季營收新台幣6兆2759億元，年增0.7%，連續6季正成長，經濟部表示，隨全球經濟穩健成長，預估第2季製造業營收仍可維持正成長走勢。



經濟部統計處今天公布第1季製造業投資及營運概況調查統計。



觀察各行業別，電腦電子及光學製品業雖因手持行動裝置市場需求減弱，年減6.3%，但仍以1.9兆元挹注製造業總營收最多；從年增率來看，則是化學材料業、機械設備業及基本金屬業表現較亮眼，分別年增11.4%、8.3%及7.8%。



其中，機械設備業因智慧自動化需求攀升，今年第1季營收2547億元，創歷年同季新高。



值得注意的是，製造業營收雖穩定呈正成長走勢，第1季固定資產增購年減9.7%，統計處說明，主要是因去年同季基期高影響。按固定資產型態區分，機械及雜項設備增購金額1983億元最多，占84.1%，但較去年同期年減11.6%。



按行業別觀察，占逾6成的電子零組件業固定資產增購金額年減18%，主因去年同季部分業者因應先進製程而大量增購設備，比較基期較高。基本金屬業則年增40.6%，成長最多，主因部分鋼筋業者擴建廠房及增購機械設備挹注。



統計處分析，隨著新興智慧科技應用逐漸擴增，加上經濟穩定復甦，帶動投資意願，加上半導體廠商持續擴大先進製程投資，有助推升第2季固定資產增購金額成長。（編輯：林沂鋒）1070611