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超商雙雄結盟日系餐飲 搶外食商機

發稿時間：2018/06/11 15:42

最新更新：2018/06/11 15:42

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（中央社記者郭幸宜台北11日電）看好日本食品魅力，全家旗下的大戶屋為鞏固熟齡客群，將加快展店速度，力拚在兩年內，全台店數達60家規模；統一超商則與日本人氣拉麵麵屋一燈合作，推出新菜單，搶外食族商機。

全家子公司全家國際餐飲日本料理品牌大戶屋，主要客集中在40歲到60歲的熟齡族群，客群比重約5成，其次則是粉領族，比重約4成。看準台灣社會逐漸邁入高齡化，為鞏固熟齡客群，大戶屋將持續台灣展店計畫，預計在兩年內，也就是2020年達到全台60家店的規模，全年營業規模挑戰新台幣16億元。

全家國際餐飲董事長吳勝福表示，大戶屋目前在台共有33家分店，是國內日本綜合定食類店數較多的品牌，看準熟齡人口逐年攀升與背後的潛藏商機，大戶屋展店速度也跟著加快，從過去平均每年3家，拉高至一年展店10個新據點，展店速度提高至3倍。

大戶屋去年營收8億元，今年在展店效應下，可望帶動營收成長，全年營收估計可望接近10億元。

根據連鎖加盟協會統計，4年來就增加300個連鎖品牌、1000個據點，競爭激烈可見一斑，2000年以後，又以國人偏好的日本餐飲品牌為主，包括拉麵、丼飯、壽司等各種類業態競相來台拓點。

看好龐大外食商機，統一超商與日本人氣拉麵「麵屋一燈」合作，繼去年推出限定「胡麻冷沾麵」後，今年則推出全新菜色「雞唐揚炒飯」，搶外食消費商機，今年鮮食成長以一成為目標。（編輯：林孟汝）1070611

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