核一緊急柴油機因大雨突起動 無安全疑慮

目前處於停機狀態的核一廠，11日上午因大雨導致外電系統發生電震，緊急柴油機依設計自動起動。圖為核一廠外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽、郭幸宜台北11日電）目前處於停機狀態的核一廠，今天上午因大雨導致外電系統發生電震，造成匯流排瞬間低電壓，緊急柴油機依設計自動起動，台電已將相關設備復原，機組目前均已恢復原先狀態，無安全疑慮。



台電解釋，今天上午6時42分，核一廠由於外部連接到電廠的6萬9千伏特輸電線路，受到北部大雨影響造成瞬間壓降，導致廠內二部機緊急柴油發電機依設計的安全功能自動正常起動。



行政院原子能委員會核管處副處長李綺思表示，經檢查後，確認相關設備並未受到影響，且已經依照正常程序將設備復原至緊急柴油機起動前的狀態，原能會將持續注意後續狀況，監控電廠安全。



台電表示，經確認輸電線路電壓穩定後，核一廠上午9時03分已將相關設備復原，緊急柴油發電機也停止起動，機組目前均已恢復原先狀態，無安全疑慮，請民眾放心。



李綺思補充，台電負責營運核能機組，原能會則確保機組安全，因此在核一、核二、核三電廠均有派駐廠視察員，獨立監察機組情形，確保安全無虞。



另外，台電核二廠2號機8日順利併聯發電，已逐步完成併聯後各項調校與測試作業，到今天下午2時30分止，供電約58萬瓩，發電量將近6成。



台電表示，核二2號機仍屬測試運轉階段，台電後續仍將以安全第一，並依照標準作業程序，逐步穩健將機組功率提升至滿載，確保機組運轉穩定與安全。（編輯：林孟汝）1090611