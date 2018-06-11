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外資上週買超222.44億 力道創4個半月高

發稿時間：2018/06/11 17:22

最新更新：2018/06/11 17:22

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（中央社記者田裕斌台北11日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣222.44億元，買超金額創4個半月以來新高，累計至6月8日止，外資賣超1548.62億元。

截至6月8日止，外資總持股市值13兆3700.03億元，占全體上市股票市值40.17%，較6月1日增加2695.47億元。

投信表示，隨國際不確定因素消除後，台股似乎仍是外資最愛的亞洲市場，除了國際資金回補力道強勢，台股進入電子拉貨旺季，在國際消費性電子產品相繼於下半年推出新品帶動下，不論資金面或股價都有望再展強勢多頭。

中國信託投信則指出，本周重頭戲之一就是美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀會面，尤其是歷經雙方跌宕起伏的外交操作後，終於底定6月12日川金會談。市場雖已逐漸消化兩位風格強烈的領導人所帶來的波瀾，後續會面所產生的結論料仍將影響全球風險偏好。

另一值得注意的重頭戲就是全球三大央行(美歐日)本周將分別舉行貨幣政策會議，美國近期經濟數據強勁，市場預料6月升息已成定局，因此聯邦公開市場委員會（FOMC）決議公布後應不會對市場造成太大影響，市場推估歐洲央行將在此次會議時討論購債計畫退場具體細節，會議結論可能會影響歐元匯率與歐元區資產。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，時序進入6月，今年除權息金額創歷史新高，6至8月除權息行情可以期待，國際上若沒有太大風險，指數有機會挑戰超越前高。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為群創4萬2672張、中鋼3萬8862張、元大金2萬9545張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達3萬3770張、亞太電1萬7935張、益航1萬1349張。（編輯：趙蔚蘭）1070611

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