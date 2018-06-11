南山廣場租金創高 商仲：推升信義商圈租金

南山人壽董事長杜英宗（中）11日表示，台北南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成，若加計洽談中的，出租率近100%。中央社記者蔡怡杼攝 107年6月11日

（中央社記者韋樞台北11日電）台北市信義計畫區全新辦公大樓南山廣場今天亮相，廣場高樓租金每坪超過新台幣5000元，創台北市辦公租金新高。商仲說，未來有聯合報大樓及富邦A25大樓完工，將推升信義區租金。



南山人壽斥資500億元打造的南山廣場亮相，南山人壽董事長杜英宗表示，南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成；據了解，南山廣場為台北市目前租金最貴的商辦大樓，高樓層每坪租金達5000元，超越附近的台北101大樓及國泰置地大樓的3800元到4500元。



外商商仲第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，與南山廣場相鄰的101西元2004年啟用，分低、中、高不同樓層每坪月租金約3600元、3800元與4000元，空置率在5%以下；2015年完工的國泰置地廣場分低、高樓層，每坪月租金介於3800元到4200元間，空置率也在5%以下。



丁玟甄說，以南山廣場主要大型新租戶看，大都是從敦北、敦南等商圈搬遷，包括會計師事務所、跨國廣告公司、法律事務所、國際藥廠與外商證券公司等。



丁玟甄表示，南山廣場預租順利，完工前出租率近9成，是近年A級辦公大樓罕見優異成績，出租率與租金表現不俗，反映目前企業辦公室升級旺盛需求。



丁玟甄說，目前信義區的幾棟指標大樓空置面積合計僅剩近一萬坪，聯合報大樓將來完工後，下一棟富邦A25大樓至少還要等3年，預期將進一步推升信義商圈辦公室租金。



丁玟甄表示，從另一角度看，進駐南山廣場的租戶大多為原敦北、敦南商圈國際企業，承租面積動輒千坪以上，對原房東而言，不必擔心沒新租戶，很多想從B辦升級A辦大樓的租戶、都市更新大樓或想從台北市內湖科技園區搬回市區的租戶都會是遞補的新租戶。



不過，丁玟甄說，租戶流失將威脅原大樓租金成長動能，除非原大樓拉皮翻新，否則租金難上調。（編輯：李明宗）1070611