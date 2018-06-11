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寶成：遭池魚之殃 越南廠部分停工

發稿時間：2018/06/11 21:10

最新更新：2018/06/11 21:10

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（中央社記者潘智義台北11日電）寶成工業公司表示，今天依然有越南民眾對越南政府經濟特區政策不滿，因而進行抗爭，導致子公司旗下在越南的鞋廠部分生產單位停工，這是遭池魚之殃。

寶成指出，子公司裕元工業(集團)旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠、位於前江省的裕得鞋廠、位於西寧省的寶宏鞋廠及寶利鞋廠4個廠區，發生部分單位被迫停工情況。

寶成強調，與越南當地政府及工會保持密切溝通與配合，採取適當應對措施，並協助安撫員工情緒。上述事件並未對公司整體營運、財務或業務造成重大影響。

寶成工業公司公布5月自結合併營收新台幣263.47億元，較去年同期增加7.5%，創單月歷史新高。累計1月至5月自結合併營收1187.86億元，較去年同期增加3.8%，創歷年同期新高，主要由於持股50.19%重要子公司裕元工業(集團)公司營運較去年同期成長。

寶成工業重要子公司裕元工業5月自結營收為8.76億美元(約新台幣262.75億元)，較去年同期增加8.3%。累計1月至5月自結營收為40.21億美元（約新台幣1206.3億元），較去年同期增加8.3%。

由裕元工業的零售事業獨立分拆上市寶勝國際(控股)公司5月自結營收為人民幣17.68億元(新台幣82.26億元)，較去年同期增加13.8%。累計1月至5月寶勝國際自結營收為人民幣95.10億元(新台幣442.50億元)，較去年同期增加16.9%。（編輯：鄭雪文）1070611

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