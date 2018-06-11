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巴黎擊敗倫敦 登外商投資首選歐洲城市

發稿時間：2018/06/11 21:27

最新更新：2018/06/11 21:27

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）根據安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）今天公布的調查結果，巴黎已取代倫敦，成為歐洲最吸引外國投資人的城市，創15年前調查開始以來首見。

根據安永訪問502家企業的結果，以及安永和國際商業機器公司（IBM）提供的2017年數據，37%的企業將法國首都巴黎列為歐洲首選外國直接投資（FDI）標的城市。

路透社報導，巴黎和倫敦的投資地位變化，反映英國脫歐（Brexit）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）帶來的「馬克宏效應」雙重衝擊。

不過以國家整體來看，英國仍是2017年外國直接投資在歐洲首選目的地。去年全歐洲6653宗外商新投資案中，1205宗選中英國，超越德國的1124宗和法國的1019宗。

然而，法國的外國直接投資案卻是較2016年大增31%。反觀英國則僅增加6%，成長速度下滑。

這是安永2003年開始這份年度調查以來，巴黎首度在外國投資目的地城市排行榜表現優於倫敦。德國首都柏林在這份最新排名居第3位，德國金融重鎮法蘭克福則屈居第4。

安永的報告表示：「英國正感受到脫歐的效應。…2008年金融危機過後投資放緩，但法國目前正在迎頭趕上，成為英國脫歐的受益者。」報告引述的理由，包括馬克宏進行改革，讓法國勞動市場更有彈性。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070611

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