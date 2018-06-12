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川金一對一會談結束 川普：關係棒極了

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川金歷史性會面 四大智庫有共識：好的開始

發稿時間：2018/06/12 08:53

最新更新：2018/06/12 08:53

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）川金會登場，對於這次歷史性會面，台灣四大智庫均認同是好的開始，至少緩解地緣政治的不確定因素，但也有學者認為，實質效益尚難定論，「不太相信一個會談能完全解決爭端」。

川金會今天早上於新加坡嘉佩樂酒店正式登場，北韓是否願意「去核」是這次會談的核心議題；但不論美國總統川普、北韓領導人金正恩是否能在會談中達成共識，中經院、中研院、台經院與元大寶華四大智庫均認同，至少是個好的開始，讓近年爭端不斷的地緣政治問題獲得緩解。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，過去2年，東北亞經濟局勢相當不穩定，因此國內外的經濟預測機構都會把地緣政治作為經濟不確定因素，甚至成為東亞產業供應鏈的潛藏風險，如今美國與北韓願意坐下來談，可以降低地緣政治過去對經貿帶來的陰影。

中經院院長吳中書、中研院經濟研究所研究員周雨田均同意此看法，不過也提醒，見面討論是好事，但問題不可能一次就解決；吳中書進一步指出，川普的整體謀略不會只限於北韓，而是更大的布局，如跟中國、南海等議題，因此沒辦法單就這一次會面結果下定論，必須拉長觀察期。

周雨田則說，不期待這次會議能有突破性的進展，但相較於過去雙方互相叫陣，只要沒有破局、不要生出其他事端，就能算是好的結果。

「不至於往更壞的地方走，但也不太相信一個會談能完全解決爭端。」元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源分析，美方希望北韓去核，但外界認為北韓會在經濟安全性獲得美方的承諾後，才願意有比較明確的去核動作，對於這樣的重大決策，絕非一天二天可以解決的事情。

但川普與金正恩願意會面，已經算是踏出歷史性的一步，梁國源表示，可看到部分國家的金融市場反映出利多行情，而會談後釋出的訊息也將決定投資人的信心，牽動後續金融市場走勢。

吳中書最後補充，川金會是政治話題，但動向還是會牽動國際經貿走勢，金融市場反映最快，不過影響不會僅止於金融面，若演變成國際糾葛，可能導致貿易量縮小、削弱經濟成長動能，未來仍得持續關注後續變化。（編輯：楊凱翔）1070612

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