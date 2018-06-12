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川金一對一會談結束 川普：關係棒極了

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和大沈國榮：深耕電動車及中國大陸市場

發稿時間：2018/06/12 09:43

最新更新：2018/06/12 09:53

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和大12日上午舉行股東會，董事長沈國榮表示，持續深耕電動車市場。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月12日和大12日上午舉行股東會，董事長沈國榮表示，持續深耕電動車市場。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月12日

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）和大董事長沈國榮表示，2030年將是燃油車終止點，和大積極深耕電動車產品，擴展AI智能化產線，深耕中國大陸電動車客戶達到如期交貨目標。

汽車傳動系統製造廠和大今天上午在台中舉行股東會，沈國榮致詞表示，觀察國際車市發展趨勢，電動車已漸成主流，各國政策持續發展，預估2030年將是燃油車終止點。

沈國榮表示，和大發展電動車應用減速箱和差速器產品，國際車市偏重中國大陸與美國市場，電動車去年在中國大陸持續成長，美國除了特斯拉（Tesla）外，包括通用、福特、克萊斯勒等車廠也持續發展電動車。

因應未來國際競爭力，沈國榮表示，和大致力擴展AI智能生產線，3年前計畫、2年前執行，目前嘉義大埔美新廠大部分產線，投入智能化生產。

有鑑未來發展，沈國榮指出，傳統生產進入到AI智能化生產，需要物聯網、雲端、大數據、以及程式設計改變控制人才等。

在中國大陸布局，沈國榮表示，不少電動車客戶未來2年會在中國大陸上海設廠，和大在中國大陸布局很早展開，持續加速布局，目標讓中國大陸電動車客戶可達到如期交貨目標。

和大表示，持續爭取與國外汽車零組件廠及車廠，更多長期合作機會，尋求與變速箱大廠、汽車廠及電動車廠策略聯盟及技術合作機會。

在產能布局，和大指出，嘉義大埔美新廠先行推動生產力4.0，除添購自動化及半自動化機器，及先進檢驗設備外，規劃逐步推行智慧型自動化生產及檢驗。

和大去年合併營收新台幣67.19億元，較前年57.81億元成長16.22%，創歷年新高。和大去年歸屬母公司業主淨利12.04億元，較前年11.23億元增加7.2%，去年每股稅後純益4.81元，優於前年EPS 4.78元。去年獲利和EPS創歷史新高。（編輯：楊凱翔）1070612

和大12日上午舉行股東會，小股東發言亮出自製的「達人經營」、「幸福企業」對聯，感謝和大經營團隊，並送上保健食品給董事長沈國榮（中）。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月12日和大12日上午舉行股東會，小股東發言亮出自製的「達人經營」、「幸福企業」對聯，感謝和大經營團隊，並送上保健食品給董事長沈國榮（中）。中央社記者鍾榮峰攝　107年6月12日
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