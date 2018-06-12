/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會納達爾G7NBA
>rss

亞泰配發2.75元股息 今年營運續喊衝

發稿時間：2018/06/12 09:59

最新更新：2018/06/12 09:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北12日電）亞泰影像今天召開股東會，承認去年財報EPS為4.25元，通過配發現金股利2.75元。亞泰總經理吳淑品表示，今年產能會小幅增長，整體營運努力維持去年歷史新高相當水準。

亞泰影像106年度合併營收36.53億元，年增15%，營業淨利4.09億元，年增37%，營收創歷史新高，主要受惠營運規模成長，管績效提升以及緬甸廠效發揮，毛利率進一步攀升，稅後盈餘3.01億元，雖新台幣及人民幣升值產生匯兌損失，獲利年增10%，營收及獲利仍雙創歷史新高，每股盈餘則因可轉換公司債轉換增加，股本擴大，EPS為4.25元。

亞泰影像董事長賴以仁表示，未來研發策略將運用影像感測技術優勢，持續拓展產品多角化及開發利基型產品，積極整合資源強化開發能力，例如應用於影印機市場、工業檢測用途等產品。運用既有專業封裝技術與產品設計能力，與客戶共同開發高進入障礙的模組產品，如醫療用相機模組等，建立其他產品線長期發展環境。

展望今年，吳淑品表示，去年營收及獲利均創歷史新高，今年有機會比去年好，目前CIS影像感測模組總產能為2700萬套，持續呈現滿載狀態，今年產能增加一點點，整體營運努力維持去年歷史新高相當水準。其中第2季預估較第1季成長，可維持去年同期歷史次高相當水準。

亞泰生產的CIS主要應用多功能事務機（MFP）等領域，吳淑品表示，市場預估今年MFP將持平表現。

亞泰影像去年第4季起開始出貨給小米的掃地、拖地機器人用的雷射感測器模組，預估今年將放量出貨，預估7月份月產能可拉高到25萬顆，今年掃地機器人營收貢獻可望超過5%。（編輯：楊凱翔）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP