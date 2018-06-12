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499促案是慘案 蔡明忠：祈禱上蒼憐憫別再來

發稿時間：2018/06/12 10:20

最新更新：2018/06/12 10:42

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台灣大哥大12日舉行股東會，由董事長蔡明忠主持。中央社記者江明晏攝 107年6月12日台灣大哥大12日舉行股東會，由董事長蔡明忠主持。中央社記者江明晏攝 107年6月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大今天舉行股東會，有小股東提問，499吃到飽熱潮使員工加班過勞，董事長蔡明忠表示，促案對電信業其實是「慘案」、「祈禱上蒼憐憫」，未來不要再發生。

電信3雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員累癱，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

有小股東在台灣大哥大股東會上提問，499吃到飽熱潮，使員工加班過勞，希望管理階層能履行關心勞動權益。

蔡明忠坦言，促案對電信業來說其實是「慘案」，用戶權益是否有得到提升，還不確定，但不可諱言，大幅提升4G滲透率，台灣將在全球名列前茅。

他說，不理解競爭對手(中華電)是否有政策使命，如果要推升台灣數位地位有所犧牲，「我們也認了」。

但他也說，「祈禱上蒼憐憫」，未來不要再有這種事件發生，否則窮盡所有人力也難確保所有勞工權益都能不受影響。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大哥大在公司治理名列前茅，也對勞基法和一例一休嚴格執行，499母親節促案之所以叫499之亂，因為7天促案有200多萬人申請，幾乎是電信公司3個月的申請量。

他說，台灣大是被動推出促案，難免在準備上不充足，主要是太多人排隊，客戶抱怨，員工並沒有落實中間休息時段，促銷案第3天台灣大就把通路擴大，開放加盟、網路通路，紓解人潮，當天晚上12時前只要有號碼牌，後續申辦期內都可落實申辦，認為員工權益沒受損。

在網路頻寬速度影響上，鄭俊卿說，他認為，台灣大哥大這次申辦用戶數占比較小，速度上沒有問題。

此外，台灣大哥大今天通過現金股利5.6元，盈餘分配率107%，連4年配發5.6元股利。（編輯：李信寬）1070612

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