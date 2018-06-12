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沈國榮支持廢核 缺電風險建議電力總體檢

發稿時間：2018/06/12 11:06

最新更新：2018/06/12 11:06

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（中央社記者鍾榮峰台中12日電）台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長、和大董事長沈國榮預期，到2025年之前，台灣缺電風險仍大，不過，他支持廢核，建議政府每年定期總體檢電力規劃，朝綠電目標邁進。

汽車傳動系統製造廠和大今天上午在台中舉行股東會，通過盈餘分配現金股利每股新台幣3.75元，會後沈國榮接受媒體採訪。

談到台灣電力議題，沈國榮表示，他支持廢核，因為廢核是未來全球趨勢，人民對於核災後果有疑慮，不能說核電沒有風險，台灣地理環境小，目前台灣有好的風場，水力資源也可多加利用。

他建議，太陽能發電可成為全民運動，新建築法規在綠電規劃可加上部分的強制性，他認為，未來台灣廢核還是可以走下去，長期朝向綠電目標邁進。

不過，沈國榮也不諱言指出，綠電不太可能一下子大躍進，到2025年之前，台灣缺電風險仍大，建議政府每年可進行電力和發電資源總體檢，到2025年前這7年到8年期間，應該檢視綠電增加量多少、天然氣與燃煤發電有多少，若要停止核電，應該要總體檢電力規劃。科學園區單位已經參與政府的電力總體檢小組並提出建言。

對於用電大戶節電措施，沈國榮表示，國內企業持續成長，若企業節電5%與成長趨勢所需矛盾，難度高，不過，政府今年暫緩實施用電大戶的節電方案，企業可鬆一口氣拚成長。（編輯：楊玫寧）1070612

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